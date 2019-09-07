امید نمازی به عنوان دستیار فرهاد مجیدی معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جلسه آنالیز بازی اول تیم فوتبال امید برابر ازبکستان عصر امروز در تاشکند برگزار شد.

پس از بررسی بخش هایی از بازی و مرور صحنه های مهم و نکات فنی، حمید استیلی امید نمازی را به عنوان دستیار فرهاد مجیدی در کادر فنی تیم امید معرفی کرد.

در ادامه مجیدی به عضو جدید کادر تیم امید خوش آمد گفت و اظهار امیدواری کرد که کلیه اعضای تیم در کنار هم با اتحاد و یکدلی موفق باشند.

نمازی امروز برای نخستین بار در تمرین تیم امید که ساعت ١٧:٣٠ برگزار می شود حضور پیدا می کند.