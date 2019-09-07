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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۴۱

فرمانده پلیس فرودگاه امام خبر داد

کشف ارز میلیاردی در فرودگاه امام خمینی

کشف ارز میلیاردی در فرودگاه امام خمینی

فرمانده پلیس فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از کشف ۱۱ میلیارد ریالی ارز قاچاق توسط عوامل بازرسی مسافران این فرودگاه، طی روزهای گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود شعبانی در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز، همکاران من در پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) طی دو روز گذشته موفق به کشف مقادیر قابل توجهی ارز قاچاق از دو نفر مسافر خروجی به مقصد کشورهای قطر و ترکیه شدند.

وی افزود: ارز کشف شده از متهمان شامل ۷۹ هزار دلار آمریکا، ۸ هزار یورو و ۷ هزار دلار کانادا، به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد ریال است.

فرمانده پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) در ادامه ضمن هشدار به قاچاقچیان و سودجویان گفت: پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و تحویل مراجع ذی صلاح شد.

کد مطلب 4713696

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