کشف ارز میلیاردی در فرودگاه امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود شعبانی در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز، همکاران من در پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) طی دو روز گذشته موفق به کشف مقادیر قابل توجهی ارز قاچاق از دو نفر مسافر خروجی به مقصد کشورهای قطر و ترکیه شدند.

وی افزود: ارز کشف شده از متهمان شامل ۷۹ هزار دلار آمریکا، ۸ هزار یورو و ۷ هزار دلار کانادا، به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد ریال است.

فرمانده پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) در ادامه ضمن هشدار به قاچاقچیان و سودجویان گفت: پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و تحویل مراجع ذی صلاح شد.