تجمع عزاداران حسینی در خیابان شهدای قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در استان قزوین اعلام کرد: به منظور برگزاری باشکوه عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی این مراسم امسال به صورت متمرکز برگزار میشود.
در این اطلاعیه آمده است تجمع بزرگ و باشکوه عزاداران حسینی در روز دوشنبه تاسوعای ابا عبدالحسین (ع) از ساعت ۱۰ صبح در محل خیابان شهدا برگزار میشود.
پس از عزاداری و سینه زنی نماز جماعت ظهر تاسوعا به امامت آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در این مکان اقامه خواهد شد.
همچنین مراسم مداحی توسط حاج محمد غلامی، سید عبدالحمید مرتضوی، سعید علی اکبری، داوود اسماعیل پور و محمد حسین رجبی از مداحان اهل بیت در این مکان پیش بینی شده است.
از عزاداران حسینی درخواست شده است برای اقامه نماز ظهر زیرانداز به همراه داشته باشند.
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