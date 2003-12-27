مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- در پي حادثه مرگبار شهرتاريخي بم بيشترکشورهاي جهان براي امداد و کمک رساني اعلام آمادگي کرده اند.

- مقامات عربستان سعودي، کويت، امارات، مصر، بنگلادش، استراليا،آمريکا، انگليس و ژاپن ضمن ارسال پيام تسليت براي اعزام گروه هاي امداد، کمک هاي مالي و جنسي اعلام آمادگي کرده اند.



- يکي از علماي شيعه عراق ديروز خواستار صدور فتوايي از سوي مراجع شيعه و سني براي تحريم عمومي کالاهاي فرانسوي در بين مسلمانان شد.

- درپي کشف يک مورد جنون گاوي در واشنگتن مقامات آمريکايي درصدد اعزام گروهي از کارشناسان بهداشت خود به ژاپن براي شناسايي و بازگرداندن محموله گوشتي آلوده به ويروس جنون گاوي هستند.

- مقامات يک گاوداري در واشنگتن که اولين مورد جنون گاوي در آن پيدا شد اعلام کردند که پس از اطلاع از مورد مشکوک به جنون گاوي در اين گاوداري پنج هزار کيلو گوشت گاو فروخته اند.

- جلسه ملاقات و گفتگوي رهبر شورشيان ليبريا و فرمانده نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل با شکست مواجه شد و در پايان اين جلسه دانيل اپند فرمانده نيروهاي حافظ صلح بين الملل اعلام کرد اينکه در کشوري با 3/3 ميليون جمعيت تنها گروه کوچکي موجب ناآرامي مي شوند باعث ناراحتي است.

- به گزارش مقامات چين پس از وقفه اي نسبتاً طولاني مجدداً يک مورد حاد از بيماري سارس در چين پيدا شده است.