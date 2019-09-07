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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۳۲

فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد؛

تحویل پیکرشهدا به خانواده هایشان/پیکر ۳هزارشهیدهنوز پیدا نشده است

تحویل پیکرشهدا به خانواده هایشان/پیکر ۳هزارشهیدهنوز پیدا نشده است

پردیس- فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه پیکر شهدایی که در گذشته شناسایی شده‌اند به زودی تحویل خانواده‌هایشان می‌شود گفت:پیکر۳هزارشهید هنوز پیدا نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدمحمد باقرزاده ظهر شنبه در حاشیه برگزاری یادواره شهدای کارخانه سیمان باغکمش شهرستان پردیس که با حضور فرماندار، شهردار، رئیس و دیگر اعضای شورا، مدیرعامل کارخانه سیمان شمال برگزار شد با بیان اینکه تعداد دقیق شهدای تفحص شده پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد، اظهار داشت: در همه سال تفحص شهدا انجام می‌شود و افتخاری است که پیکر پاک این شهدا را به خانواده‌هایشان تقدیم کنیم.

باقرزاده در ادامه با بیان اینکه برای تفحص شهدا در استان‌های میسان و بصره توفیقات خوبی به دست آورده‌ایم گفت: در کردستان عراق، محور جبهه غرب در منطقه دیاله و کویته هم نتایجی به دست آمده که با عشق به شهدا و قدردانی از فداکاری آنها در حال ادامه است.

وی بیان داشت: در حال حاضر به دلیل ایام محرم و فرارسیدن عاشورا و تاسوعای حسینی عملیات تفحص به طور موقت متوقف شده است اما پس از این ایام عملیات از سر گرفته خواهد شد و هر خبری که باشد اعلام می‌شود.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه در خصوص تعیین تکلیف شهدای مورد تفحص قرار گرفته نیز افزود: پیکر مطهر شهدایی که در گذشته شناسایی شده‌اند به زودی تحویل خانواده‌هایشان داده می‌شود و برخی دیگر نیز از طریق معراج شهدا اعلام خواهد شد.

باقرزاده اظهار داشت: تاکنون پیکر ۳ هزار شهید یافت نشده است که امیدوار هستیم با تلاش پرسنل این کمیته پیکر مطهر این تعداد شهدای باقی مانده نیز پیدا شوند.

کد مطلب 4713709

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    نظرات

    • محمدصالح مهدوی چگینی IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
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      برادرشمابسیارخوشبختی که اسم وقیافه ات انسان رایادشهدا وپیکرمطهرشهیدان می اندازدانشاالله درفلسطین درجستجوی اسراوشهداومفقودین باشید

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