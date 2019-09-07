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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۴۸

فرمانده پلیس پلیس راه شرق استان تهران:

محورهای مواصلاتی شرق استان تهران ۵۰ نقطه حادثه خیز دارد

محورهای مواصلاتی شرق استان تهران ۵۰ نقطه حادثه خیز دارد

تهران- فرمانده پلیس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به اینکه محورهای فیروزکوه و هراز به هیچ وجه پاسخگوی این حجم از سفرها نیست گفت: محورهای مواصلاتی شرق استان تهران ۵۰ نقطه حادثه خیز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی ظهر شنبه در جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک استان تهران که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: از آنجایی که حذف نقاط حادثه خیز در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای نقش اساسی دارد، نقاطی که تصادف بیشتری در آنها رخ داده و یا مشکلاتی دارند باید شناسایی و برای اصلاح نقطه مورد نظر برنامه ریزی انجام شود.

محبی در ادامه افزود: هنوز در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران ۵۰ نقطه حادثه خیز وجود دارد و در همین محورها تعداد ۵۷ دستگاه دوربین نصب است که از این تعداد تنها ۲۲ عدد کار می‌کنند.

فرمانده پلیس راه شرق استان تهران عنوان داشت: عدم تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای و تجهیزات هوشمند مهم‌ترین عامل در کاهش آمار تصادفات و تلفات درون شهری و برون‌شهری در محورهای مواصلاتی شرق استان است.

وی سپس با اشاره به افزایش برخوردها در رابطه با تخلفات حادثه‌ساز تصریح کرد: متأسفانه با وجود افزایش خودروها و سفرها اما به لحاظ زیرساختی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است که ناگزیر به اعمال محدودیت‌های ترافیکی به ویژه در ایام تعطیلات و روزهای پایان هفته هستیم.

وی با بیان اینکه محورهای فیروزکوه و هراز به هیچ وجه پاسخگوی این حجم از سفرها نیست گفت: با توجه به حجم سفرها به خصوص در ایام تعطیلات مشاهده می‌کنیم که این محورها دارای بار بسیار سنگینی می‌شوند که باید تمهیداتی برای آن اندیشیده شود.
 

کد مطلب 4713724

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