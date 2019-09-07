توسعه خطوط ریلی استان تهران با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده ظهر شنبه در جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مباحثی که مورد تاکید ما می‌باشد شناسایی نقاط حادثه خیز و مه گرفته در محورهای مواصلاتی استان است.

وی در خصوص کاهش تصادفات نیز گفت: علیرغم همه تأکیدات برای کاهش تصادفات برون شهری متأسفانه نتایج خوبی حاصل نشده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران بیان داشت: وضعیت آمار تصادفات منجر به فوت در راه‌های روستایی استان تهران خیلی مطلوب نیست به عنوان نمونه در یکی از راه‌های روستایی در شهرستان ملارد تنها در اردیبهشت ماه ۳ نفر فوت کرده‌اند و این در حالی است که بعضاً با اصلاح یک قوس هندسی می‌توان مانع افزایش آمار تلفات جاده‌ای داد.

تقی زاده اظهار داشت: ارزیابی ۶ ماهه استانداری تهران از عملکرد دستگاه‌های عضو شورای حمل و نقل ترافیک بر اساس گزارش عملکرد مکتوب صورت خواهد گرفت و باید بگوییم که شهرداری تهران، پلیس راهور تهران بزرگ و اداره کل پزشکی قانونی در خصوص ارائه گزارش عملکرد به شورای حمل و نقل و ترافیک استان تهران خوب عمل کرده‌اند.

وی گفت: توسعه خطوط ریلی در استان تهران با موافقت وزیر راه و شهرسازی با جدیت دنبال می‌شود و تفاهم نامه‌ای بین استانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در خصوص تحویل یکساله تعریض بهسازی و احداث و ایجاد تقاطع‌های غیر هم‌سطح حدفاصل سه راه سیمان منعقد شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تاکید کرد: ثبت نام رانندگان سرویس مدارس حتماً از طریق سامانه سپند در تمامی شهرستان‌های استان تهران صورت خواهد گرفت.