واکنش منبع نزدیک به عبدالمهدی به خبر استعفای نخست وزیر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک منبع نزدیک به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق امروز شنبه درباره اخبار مربوط به استعفای عبدالمهدی موضع گیری کرد.

یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق بیان کرد: اخباری که درباره استعفای عادل عبدالمهدی مخابره شده، بی اساس است. هدف از این مواضع برهم زدن اوضاع سیاسی عراق است. اینکه گفته شده است وی استعفایش را به برهم صالح تحویل داده شده، بی اساس است. رئیس جمهور حتی در بغداد نیست پس چگونه عبدالمهدی استعفای خود را تحویل داده است. وی نه استعفا کرده و نه به فکر استعفاست.

شایان ذکر است که برخی رسانه‌های عراقی قبلاً اخباری درباره استعفای عادل عبدالمهدی به برهم صالح رئیس جمهور و اینکه وی این موضوع را به گروههای سیاسی عراقی ابلاغ کرده است، مخابره کرده بودند.