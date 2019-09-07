به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی‌راد بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک و بررسی وضعیت قطار حومه‌ای شهرهای استان تهران که با حضور محمد تقی‌زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرمانداران شهرستان‌های تهران و دیگر مسئولان با محوریت بررسی راهکارهای کاهش بار ترافیکی و تصادفات در محورهای ورودی به استان تهران برگزار شد اظهار داشت: از زمان واگذاری مدیریت راه‌ها به شهرستان ری به صورت مستمر بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به نصب علائم راهنمایی و رانندگی و همچنین بهسازی معابر اقدامات خوبی داشته‌اند.

وی تکمیل پروژه کمربندی دوم را مهّم‌ترین معضل در شهرستان ری دانست و عنوان داشت: بهسازی و ترمیم این پروژه نیازمند تخصیص اعتبار سنگین است.

اسماعیلی راد گفت: با عملیاتی شدن پروژه کمربندی دوم ری حجم بالایی از ترافیک در محورهای منتهی به این شهرستان کاهش پیدا خواهد کرد و توقع این است که در موعد زمانبندی صورت گرفته نسبت به اقدامات بهسازی این پروژه تدابیر لازم صورت پذیرد.

گفتنی است که تعریض کمربندی دوم تهران یکی از مطالبات اصلی مردم جنوب پایتخت است که از سال ۸۶ آغاز شده است، این کمربندی جاده بزرگراه امام رضا (ع) در شرق تهران را به اسلامشهر در جنوب غرب تهران متصل می‌کند و در مسیر خود از اتوبان و جاده قدیم تهران – قم عبور می‌کند.