واکنش ظریف به اظهارات پمپئو/ آقای پمپئو، اخاذی دقیقاً چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی خطاب به همتای آمریکایی تاکید کرد: آقای پمپئو، اخاذی دقیقاً چیست؟ آیا اخاذی همان نقض یک قطعنامه شورای امنیت (۲۲۳۱) و مجازات هر کسی که آن را رعایت می‌کند، است؟

وی در ادامه آورده است: آیا اخاذی همان پیشنهاد رشوه برای دزدیدن نفت و تحریم کسانی که این پیشنهاد را نپذیرفتند، است؟ شاید هم اخاذی، گرسنگی دادن مردم ایران در صورت تسلیم نشدن ایران است؟ اینها اخاذی است یا اقدامات جبرانی قانونی طبق برجام؟

وزیر خارجه در ادامه افزود: آقای پمپئو حتی می‌دانی متمدن بودن یعنی چه؟ آیا متمدن بودن همان اعزام پهپاد بر فراز عروسی برای کشتن بی‌گناهان است؟ دزدی دریایی در آب‌های آزاد؟ شاید همان ریختن تسلیحات مرگ‌بار به یک منطقه برای ایجاد جنگ‌های غیرانسانی است؟ یا متمدن ملتی هزاران ساله است که قرن‌ها است به کسی حمله نکرده است؟