تمجید جبهه عمل اسلامی لبنان از عملیات ضد صهیونیستی مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جبهه عمل اسلامی لبنان از عملیات ضد صهیونیستی در عزون در شرق قلقیلیه در کرانه باختری که به زخمی شدن شماری از صهیونیست‌ها منجر شد، تمجید کرد.

در بیانیه این جبهه آمده است: این عملیات در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی و همه تجاوزها و هتک حرمت به مسجد الاقصی و حرم ابراهیمی است.

جبهه عمل اسلامی لبنان همچنین از حمله پهپادی مقاومت فلسطین از غزه و هدف قرار دادن خودرو نظامیان صهیونیست تمجید و اعلام کرد: این تحول خاصی برای مقاومت فلسطین است تا ثابت کند که حریم هوایی فلسطین اشغالی و لبنان فقط در کنترل اسرائیلی‌ها نیست تا به آسمان ما تعدی کنند و پهپادهای مقاومت و محور مقاومت معادله‌ای جدیدی را ایجاد کرده است و با این دشمن غاصب درگیر شده است و این حملات پهپادی ادامه خواهد یافت.