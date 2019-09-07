به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی صبح امروز با حضور در اهواز، از اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین تحولات و اقدامات این اداره کل قرار گرفت.

وی در ابتدا پس از بازدید از قسمت‌های مختلف اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان، طی جلسه‌ای با حجت‌الاسلام نبی‌زاده، آخرین اقدامات و گزارشات را در خصوص اقدامات فرهنگی تبلیغی صورت گرفته در استان در ماه‌های اخیر و به‌ویژه بحث پساسیل دریافت کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی سپس در نشستی با کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان در سخنانی کوتاه، اظهار کرد: محرم از بهترین موسم‌ها برای خودسازی است، مرور این جمله که از قدیم در هیئت‌ها و مراسم‌ها رایج بود که «من کجای سپاه حسینم» می‌تواند مقدمه خوبی برای خودسازی و تضرع به درگاه خداوند است.

وی افزود: چه خوب است که در احوال خودمان ببینیم و بررسی کنیم که چه جایگاهی در سپاه اباعبدالله (ع) داریم و بزرگان نیز تاکید کرده‌اند که حتی در این زمان نیز می‌توان به باطن عاشورا و کربلا راه پیدا کرد.

حجت‌الاسلام قمی گفت: این مدال خدمت به خادمان اباعبدالله (ع) که بر گردن ما و شما انداخته‌اند، بسیار ارزشمند است و باید قدر آن را بدانیم. همواره باید حامی یکدیگر، مساجد، هیئت‌ها و عزیزان انقلابی دیگر باشیم و ببینیم برای این مردم مؤمن چه خدمتی از دست‌مان بر می‌آید که انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین قمی اهواز را به مقصد استان کهگیلویه و بویراحمد ترک کرد.