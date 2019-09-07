پیشنهاد سخاوتمندانه بازیکنان بارسا به سران باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اعضای ارشد در رختکن تیم فوتبال بارسلونا جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس این باشگاه را از تصمیم برخی افراد در تیم باخبر کرده و آن این بوده که در دورانی که پنجره نقل و انتقالات باز بود آن‌ها تصمیم داشتند پول‌هایشان را روی هم بگذارند تا نیمار هر طور شده از پاری‌سن ژرمن به بارسلونا بیاید.

در میان این افراد برخی بازیکنان هم بودند که حاضر شدند از پول شخصی خودشان به باشگاه کمک کنند تا هزینه لازم برای به خدمت گرفتن دوباره نیمار فراهم شود.

هرچند گفته می‌شود سران بارسا هرگز این پیشنهاد را جدی نگرفتند و حتی برخی اصلاً از آن باخبر نبودند، اما با این حال افرادی که چنین پیشنهادی دادند خواستند نشان دهند که در تیم همه دوست دارند نیمار را در کنارشان داشته باشند.

بعد از اینکه داستان نقل و انتقالات به پایان رسید و نیمار در پاریس ماندنی شد مطبوعات اسپانیا نوشتند که با تقریباً ۲۰ میلیون یورو افزایش رقم پیشنهادی بارسا ممکن بود پاریس با رفتن نیمار موافقت کند. رقمی که به راحتی با کمک افراد ذکر شده می‌توانست فراهم شود. در اخبار منتشر شده اما هیچ اسمی از افرادی که چنین تصمیم داشتند فاش نشده است.

نیمار در پاریس ماندنی شده و حتی اخیراً بارتومئو مدعی شده که دیگر برنامه‌ای برای جذب او در ژانویه وجود ندارد.