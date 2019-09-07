چرا «خامس» در رئال مادرید موفق خواهد شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در اواخر جولای مشخص نبود وضعیت آینده خامس رودیگس چه خواهد شد و زیدان او را نمی‌خواست. همچنین صحبت از رفتن او به تیم‌های فوتبال ناپولی و اتلتیکو به میان بود. اما کمی بعد همه چیز تغییر کرد. حالا مسیر موفق شدن پیش روی اوست و برای این ادعا دلایلی وجود دارد.

اولین دلیل این است که در مادرید هواداران عاشق او هستند. از اولین روز بازگشت او به زمین تمرینی مدام او را تشویق می‌کنند.

نکته دیگر این است که او حمایت فلورنتینو پرس را دارد. او هرگز تصمیم به فروش ستاره‌اش در ازای رقمی کمتر از ۵۰ میلیون یورو را نداشت.

دیگر اینکه زیدان نظرش را راجع به او عوض کرده است. سرمربی‌ای که او را نمی‌خواست و دستور فروشش را صادر کرده بود، حالا با عملکردی که خامس مقابل وایادولید داشته انگیزه بهتری برای استفاده کردن از او دارد.

نکته آخر اینکه مطبوعات او را بازیکنی مهم می‌بینند و حالا همه قبول دارند که رئال مادرید به این بازیکن نیاز دارد و او می‌تواند منجی تیم باشد.