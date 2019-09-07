به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیل زاده درباره میزان بدهی‌های استقلال و مشکل این باشگاه برای گرفتن مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا، گفت: استقلال سه و نیم تا چهار میلیارد بدهی دارد. تا این لحظه مشکل چند قرارداد را حل کردیم. ان شاءالله ظرف فردا بقیه بدهی‌ها را پرداخت می‌کنیم و پنجشنبه فدراسیون فوتبال نامه استقلال را می‌زند.

وی درباره اینکه مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه به پایان می‌رسد، تاکید کرد: دوشنبه و سه شنبه در ایران تعطیل است. چهارشنبه و پنجشنبه لیست ما به فدراسیون و سپس به کنفدراسیون آسیا اعلام خواهد شد.

رئیس هیات مدیره استقلال درباره طلبکاران عمده این باشگاه تصریح کرد: تا جایی که می دانم امیر قلعه نویی و یکی دو نفر دیگر عمده طلبکار ما هستند. تا فردا و چهارشنبه این فرصت را داریم که مشکل را حل کنیم. اعتقاد دارم مشکلی برای استقلال پیش نمی‌آید.

خلیل زاده در پایان با اشاره به جذب روزبه چشمی گفت: تلاش می‌کنیم این هفته بخش دوم حق الزحمه بازیکنان را پرداخت کنیم. اگر استراماچونی سرمربی تیم بازیکن دیگری بخواهد و اعلام کند، هیات مدیره و مدیرعامل آمادگی دارند نظراتش را تامین کنند.