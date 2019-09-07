جشنواره پژوهشی منطقه فرهنگی کاشان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی یوسفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به مأموریتهای متعدد شهرداریها اظهار داشت: با توجه به گستردگی مأموریتها و محدودیت منابع مالی و انسانی، توجه به علم، دانش، پژوهش و تحقیق، به عنوان یکی از اقتضائات مهم در فرآیند تصمیمسازی، برنامهریزی و اجرا در شهرداریها ضرورت و اهمیت ویژهای پیدا میکند.
وی ضمن اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در مورد پژوهش و تحقیق ابراز داشت: بر اساس فرمایشات معظم له علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است و بر همین اساس برای خدمترسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی یک امر لازم و ضروری است چراکه راه توسعه عدالتمحور و پیشرفت شهر، منطقه و کشور از مسیر مطالعه و پژوهش عبور میکند.
مدیر پژوهش و فناوریهای نوین شهرداری کاشان این شهرستان را مهد علم، خرد و دانایی دانست و ابراز داشت: بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق پرداختن به مسائل و مشکلات اصلی شهر، کاهش هزینههای مدیریت شهری با استفاده از جلوگیری از اتلاف منابع و اتخاذ بهترین راه حلها برای رفع نیاز شهر و شهروندان از جمله اهداف حوزه پژوهش و فناوریهای نوین شهرداری است.
وی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این واحد شهرداری کاشان گفت: اولویت بندی عناوین مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز در حوزه مدیریت شهری شامل ۷۰ عنوان در هشت حوزه تخصصی، حمایت از پایاننامههای دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات مدیریت شهری، عقد تفاهمنامه با دانشگاههای سطح شهرستان برای تعاملات فی مابین برخی از اقدامات انجام شده در این حوزه به شمار میرود.
یوسفی از برگزاری جشنواره پژوهشی منطقه فرهنگی کاشان خبر داد و افزود: در این برنامه علمی ۳۰۰ اثر پژوهشی در هشت بخش موضوعی و در چهار قالب طرح پژوهشی، پایان نامه تحصیلات تکمیلی، کتاب و مقاله در بانک اطلاعاتی جشنواره به ثبت رسیده است و ۱۲ پژوهشگر به عنوان نفرات برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
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