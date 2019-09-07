جشنواره پژوهشی منطقه فرهنگی کاشان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی یوسفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به مأموریت‌های متعدد شهرداری‌ها اظهار داشت: با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و محدودیت منابع مالی و انسانی، توجه به علم، دانش، پژوهش و تحقیق، به عنوان یکی از اقتضائات مهم در فرآیند تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرا در شهرداری‌ها ضرورت و اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

وی ضمن اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در مورد پژوهش و تحقیق ابراز داشت: بر اساس فرمایشات معظم له علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است و بر همین اساس برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی یک امر لازم و ضروری است چراکه راه توسعه عدالت‌محور و پیشرفت شهر، منطقه و کشور از مسیر مطالعه و پژوهش عبور می‌کند.

مدیر پژوهش و فناوری‌های نوین شهرداری کاشان این شهرستان را مهد علم، خرد و دانایی دانست و ابراز داشت: بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق پرداختن به مسائل و مشکلات اصلی شهر، کاهش هزینه‌های مدیریت شهری با استفاده از جلوگیری از اتلاف منابع و اتخاذ بهترین راه حل‌ها برای رفع نیاز شهر و شهروندان از جمله اهداف حوزه پژوهش و فناوری‌های نوین شهرداری است.

وی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این واحد شهرداری کاشان گفت: اولویت بندی عناوین مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز در حوزه مدیریت شهری شامل ۷۰ عنوان در هشت حوزه تخصصی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات مدیریت شهری، عقد تفاهم‎نامه با دانشگاه‌های سطح شهرستان برای تعاملات فی مابین برخی از اقدامات انجام شده در این حوزه به شمار می‌رود.

یوسفی از برگزاری جشنواره پژوهشی منطقه فرهنگی کاشان خبر داد و افزود: در این برنامه علمی ۳۰۰ اثر پژوهشی در هشت بخش موضوعی و در چهار قالب طرح پژوهشی، پایان نامه تحصیلات تکمیلی، کتاب و مقاله در بانک اطلاعاتی جشنواره به ثبت رسیده است و ۱۲ پژوهشگر به عنوان نفرات برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.