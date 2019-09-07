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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۹:۳۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان:

لزوم حفظ وتقویت شعائر الهی در جامعه/برگزاری تجمع بزرگ عاشوراییان

لزوم حفظ وتقویت شعائر الهی در جامعه/برگزاری تجمع بزرگ عاشوراییان

رشت- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر لزوم حفظ و تقویت شعائر الهی به ویژه فرهنگ عاشورایی، گفت: تجمع بزرگ عاشوراییان روز عاشورا در رشت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی عصر شنبه در جلسه توجیهی ستاد برگزاری تجمع بزرگ عاشوراییان شهرستان رشت در اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد حضور در مجالس عزاداری امام حسین (ع) به صورت خود جوش در میان مردم است، اظهار کرد: ترویج فرهنگ عاشورایی در سطح جامعه نیاز امروز جامعه است.

وی به ماندگاری قیام عاشورای حسینی بعد از گذشته هزاران سال اشاره کرد و افزود: قیام عاشورا سبب ترویج فرهنگ اسلامی در میان جامعه شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ و انتقال شعائر اسلامی، گفت: برپایی مجالس عزاداری و نوحه خوانی راهکار انتقال و حفظ این شعائر الهی است.

وی با اشاره به ارادت مردم گیلان به اهل بیت (ع) به ویژه امام حسین (ع)، تصریح کرد: نخستین حکومت شیعه توسط آل بویه در گیلان پایه گذاری شد و این نشان دهنده عشق و ارادت گیلانیان به ائمه اطهار (ع) است که رد سال‌های اخیر این عشق و ارادت با حضور پرشور در تجمع بزرگ عاشوراییان به نمایش گذاشته می‌شود.

مهدوی با بیان اینکه باورها و فرهنگ درست عاشورایی و دینی باید به نسل‌های جوان انتقال یابد، ادامه داد: والدین باید به تربیت دینی فرزندان خود توجه داشته باشند زیر تقویت این باورها در آنها سبب ارتقای شخصیت دینی و فردی و اجتماعی کودکان می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری تجمع بزرگ عاشوراییان همزمان با روز عاشورا در شهرستان رشت، افزود: این تجمع ساعت ۱۰ صبح روز عاشورا همراه با سینه زنی و اقامه نماز ظهر عاشورا در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان تأکید کرد: اتحاد و همدلی عزاداران و عاشقان ابا عبدالله الحسین (ع) در تجمع عاشوراییان حسینی، سبب یاس و ناامیدی دشمنان اسلام و نظام می‌شود.

کد مطلب 4713776

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