مشکل پرسپولیس از استقلال کمتر است/ با اکثر طلبکاران توافق کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انصاریفرد درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شکایت های باشگاه و دریافت مجوز حرفه ای برای شرکت در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا گفت: خدا را شکر مشکلات ما نسبت به باشگاه استقلال تهران کمتر است. با طلبکاران توافق کردیم. صورتجلسه هایی را با آنها امضا کردیم و به تایید فدراسیون فوتبال رسیده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: فردا ساعت ۱۱ با آقای نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان جلسه داریم تا رقم دقیق بدهی های ما به دست بیاید.

وی درباره زمان پرسپولیس برای حل این مشکلات تاکید کرد: فکر می کنم تا انتهای هفته جاری وقت داریم.

انصاریفرد تصریح کرد: با طلبکاران توافق کردیم. مقداری خرده حساب داریم که فردا رقم باقیمانده از بدهی هایمان مشخص می شود. پولش را از طریق اسپانسر فراهم کردیم تا آن را پرداخت کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره افراد حقیقی که از این باشگاه طلبکار هستند گفت: افراد مختلفی بودند که با آنها به توافق رسیدیم. نمی خواهیم از دوستانی که برای پرسپولیس زحمت کشیدند اسم ببرم. بحث اصلی ما صورت های مالی و حسابرسی باشگاه است که خوشبختانه آنها را حل کردیم. پیش نویس صورت وضعیت های مالی خود را داده ایم و امیدواریم مورد تایید AFC باشد.