استفاده از تجهیزات مدرن در راستای مبارزه با مواد مخدر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی در حاشیه بازدید دستاوردهای یک دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در عرصه بومی سازی صنایع و تجهیزات در حوزه الکترو اپتیک، فتونیک و تجهیزات پزشکی در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: کار این شرکت به عنوان یک مرکز دانش بنیان در استفاده از جوانان توانمند و دانشمند کشور باعث غرور و افتخار است، اینجا همه در حال فعالیت هستند و بیکاری پنهان در این مجموعه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور به دست شرکت‌های دانش بنیان و محققان جوان کشور حل خواهد شد، افزود: در زمینه تخصصی مبارزه با مواد مخدر گزارشی از روند تولید ایکس ری‌ها در زمینه بازرسی از خودروهای عبوری ارائه شد.

ضرورت مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق استفاده از تجهیزات پیشرفته و مدرن

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق استفاده از تجهیزات پیشرفته و مدرن، بیان داشت: تصمیم ما این است که تیمی بررسی‌های لازم از فعالیت‌ها و تولیدات این شرکت را برعهده داشته باشند، ما اگر قرار باشد خریدی در زمینه تجهیزات مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم قطعاً تولیدات داخلی را خواهم خرید.

وی ادامه داد: تیم فنی ما تولیدات فعلی را بررسی، نیازمندی‌های حوزه مبارزه با مواد مخدر را مطرح و کارهای کارشناسی لازم را انجام خواهند داد و امیدواریم بتوانیم محصولات بیشتری را خریداری کنیم تا هم از تولیدات داخلی حمایت کنیم و هم ناامنی برای وارد کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر داشته باشیم.

سردار مؤمنی با اشاره به مقدور نبودن مبارزه با قاچاق مواد مخدر به صورت سنتی، تصریح کرد: میزان تولیدات مواد مخدر از ۲۰۰ تن در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۹ هزار تن رسیده است و اگر بخواهیم ساماندهی داشته باشیم نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین هستیم.

استفاده از تجهیزات و فناوری در حوزه مبارزه با مواد مخدر

وی گفت: باید تلاش کنیم تا با تغییر پارادایم‌ها بتوانیم بهترین استفاده از تجهیزات و فناوری در حوزه مبارزه با مواد مخدر را داشته باشیم و مانع واردات مواد مخدر از افغانستان به کشور خودمان شویم و در این مسیر از ابزارهای دیگر نظیر سگ‌های مواد یاب نیز استفاده خواهیم کرد.