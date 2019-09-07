به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری در جمع ملی‌پوشان گفت: تشکر می‌کنم از تلاش‌های خوبی که برای حضور در مسابقات جهانی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از رشته‌هایی که همیشه مورد نظر هست و مردم مطالبه دارند، وزنه‌برداری است و در میادین مختلف آسیایی، جهانی و المپیک درخشیده‌اند. هر چند با محدودیت سهمیه مواجه هستیم امیدواریم هر دو وزنه‌بردار ما که انتخاب می‌شوند حتی برای کسب مدال طلا روی تخته بروند. البته می‌دانیم که کسب مدال در المپیک ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد و کار سخت و طاقت‌فرسایی است. امیدوارم در مسابقات جهانی نتیجه خوبی بگیریم.

سلطانی‌فر تصریح کرد: در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با وجود تمام محدودیت‌ها تا جایی که توانستیم اجازه ندادیم رشته‌های المپیکی دچار مشکل شوند و تلاش کردیم تمام نیازها تأمین شوند و می‌دانیم که شما هم قدر این حمایت‌ها را می‌دانید.

وزیر ورزش در پایان خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد عالی بازی‌ها که از حدود یک سال و نیم پیش رشته‌های مختلف را رصد می‌کنیم نوسان شدیدی ندیدم و امیدواریم خودمان را برای حضوری موفق در المپیک آماده کنیم.