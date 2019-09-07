به گزارش خبرنگار مهر، مولانا توکلی، امام‌جمعه اهل سنت شهرستان تایباد، بعدازظهر امروز، در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی «نماز کلید بهشت» که در سالن سروش تایباد برگزار شد، اظهار کرد: نماز دارای اهمیت بسیار زیادی است، به همین علت در قرآن و آموزه‌های دینی توصیه‌های زیادی در خصوص آن شده است. تفاوت بین اسلام و کفر و همچنین اولین سؤال قیامت نیز، نماز است.

وی درخصوص توجه و آگاهی به نماز افزود: باید در مدارس و درمیان دانش‌آموزان، آموزش‌هایی متناسب با سن آن‌ها داده شود و حتماً دانش‌آموزان را جهت اقامه نماز تشویق کنید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد مهاجرانی، کارشناس واگذاری‌ها و مشارکت‌های اداره سوادآموزی خراسان رضوی نیز گفت: امام حسین (ع) در بحبوحه جنگ، نماز را در اول وقت به جا آوردند؛ لذا بجاست در این امنیتی که امروز به لطف پروردگار موجود است، نماز را با خلوص به‌جای آوریم.

علی حیدری، رئیس اداره سوادآموزی آموزش‌وپرورش تایباد نیز بیان کرد: افتتاحیه دوره «نماز کلید بهشت» در تایباد برگزار شد تا طی این دوره‌ها آموزش‌های لازم به مربیان ارائه شود، همچنین این دوره آموزشی در سرتاسر استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

شایان‌ذکر است در پایان این مراسم افتتاحیه، از برخی فعالان حوزه سوادآموزی تجلیل شد و شرکت‌کنندگان، از کلاس‌های این دوره به مدت سه روز استفاده خواهند کرد.