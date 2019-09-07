تجمع بزرگ عاشوراییان در شهر مرزی آستارا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ مرزنشینان ولایتمدار و حسینی آستارا همزمان با ماه محرم الحرام عصر شنبه با حضور پرشور عاشقان حسینی و دسته جات سینه زنی مساجد و هیئت‌های مذهبی این شهر در خیابان امام خمینی (ره) و روبروی مسجد آبروان آستارا برگزار شد.

در این آئین معنوی، هزاران نفر از مردم مرزنشین و عاشق اهل بیت (ع) در قالب هیئت‌های مذهبی با حضور در دسته‌های سینه زنی در غم سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش به عزاداری پرداخته و در اندوه مصیبت وارد شده بر اهل بیت اشک ماتم ریختند.

مرزنشینان آستارایی در این تجمع که به صورت زنده از شبکه استانی باران و شبکه‌های سراسری پخش شد، با سینه زنی، مرثیه سرایی و نوحه خوانی ارادت خود را به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نشان دادند. طنین لبیک یا حسین (ع)، لبیک یاابوالفضل (ع)، لبیک یا زهرا (س) و لبیک یا خامنه ای (مدظله العالی) در این عزاداری بر معنویت آن افزوده بود.

در این تجمع حضور اهل تسنن این شهرستان مرزنشین در کنار برداران و خواهران شیعه خود در سوگ شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ۷۲ تن از یاران باوفایش صحنه‌ای از وحدت و همدلی را به تصویر کشید.

همچنین حضور دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از شهر مرزی آستارای کشور جمهوری آذربایجان و عزاداری در کنار مردم شهر مرزی آستارای جمهوری اسلامی ایران از جمله حاشیه‌های این تجمع و عزاداری بود.