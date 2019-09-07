  1. استانها
  2. فارس
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۹:۴۳

با حضور وزیر ارتباطات؛

۴ طرح ارتباطی در لارستان افتتاح شد

۴ طرح ارتباطی در لارستان افتتاح شد

لارستان _ ۴ طرح ارتباطی با اعتبار حدود ۳۴ میلیارد تومان توسط وزیر ارتباطات در لارستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در ادامه سفر محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به استان فارس ۴ طرح با هزینه‌ای بیش از ۳۴ میلیارد تومان در لارستان افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل توسعه پوشش تلفن همراه روستایی ۱۲ روستا، ارائه خدمات الکترونیک در ۵ روستا، توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا، ارتقای BTS شهری و توسعه پوشش همراه شهری، روستایی و جاده‌ای به ارزش جمعاً ۳۴ میلیارد تومان است.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات بعد از افتتاح این طرح‌ها، جلسه‌ای اختصاصی با فرمانداران شهرستان‌های لار، خنج و گراش در فرمانداری لارستان دارد.

کد مطلب 4713790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها