۴ طرح ارتباطی در لارستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در ادامه سفر محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به استان فارس ۴ طرح با هزینه‌ای بیش از ۳۴ میلیارد تومان در لارستان افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل توسعه پوشش تلفن همراه روستایی ۱۲ روستا، ارائه خدمات الکترونیک در ۵ روستا، توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا، ارتقای BTS شهری و توسعه پوشش همراه شهری، روستایی و جاده‌ای به ارزش جمعاً ۳۴ میلیارد تومان است.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات بعد از افتتاح این طرح‌ها، جلسه‌ای اختصاصی با فرمانداران شهرستان‌های لار، خنج و گراش در فرمانداری لارستان دارد.