آمریکا مانع تجهیز پدافند هوایی عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، احمد الاسدی سخنگوی ائتلاف فتح عراق گفت: آمریکا مانع تجهیز وزارت دفاع، ارتش، نیروی هوایی و پدافند هوایی عراق در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ شده است و نتیجه این مانعی تراشی حمله داعش به عراق بود.

وی افزود: دولت عراق باید سریعاً با کشورهای شناخته شده در زمینه سامانه دفاع هوایی قرارداد ببندد تا حریم هوایی عراقی از تجاوزهای خارجی مصون نگه داشته شود.

گفتنی است که چند روز قبل هم فلاح الخفاجی نماینده ائتلاف النصر در پارلمان عراق از عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور خواسته بود که هیأت‌های نظامی عراقی را به سه کشور برای خرید سامانه دفاع هوایی پیشرفته اعزام کند.

وی اعلام کرده بود: پس از رویگردانی آمریکا از حمایت عراق از داعش در سال ۲۰۱۴ و حملات خارجی ماه گذشته به مواضع نیروهای عراقی، نخست وزیر باید توافق استراتژیک با آمریکا را لغو کند. عبدالمهدی باید هیأت نظامی تشکیل دهد تا به روسیه، چین و کره شمالی برای خرید سامانه دفاع هوایی پیشرفته سفر کنند و منتظر آمریکایی‌ها نماند. عدم توانایی کمیته‌های تحقیق در مشخص کردن طرفی که عراق را مورد هدف قرار داده یا تشخیص مراکزی که هواپیماها از آنها برخاسته‌اند، بسیار شرم آور است.

شایان ذکر است که با انحلال ارتش سابق عراق، سامانه‌های دفاع هوایی آن نیز نابود شدند. منابع عراقی بر ضرورت خرید سامانه دفاع هوایی قوی از کشورهای دیگر با توجه به اینکه آمریکا از تجهیز عراق به این سامانه تعلل می ورزد، تاکید دارند.