به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون درباره چهلمین سالگرد قهرمانی تیم زیر ۲۰ سال آرژانتین که او به همراه مارادونا در آن حضور داشت، گفت: قبل از هر چیز می‌خواهم فرا رسیدن ایام محرم را به تمام ایرانیان تسلیت بگویم. ایرانیان با رفتار خیلی خوبی که داشتند سبب شدند تا خودم را عضوی از جامعه ایرانی بدانم.

وی افزود: بهترین دوران بازی من در همان ۴۰ سال پیش بود. فارغ از این موضوع من این شانس را داشتم که کنار بهترین بازیکن جهان یعنی مارادونا قرار بگیرم و با او هم بازی بودم. این موضوع اتفاق خیلی بزرگی برای من در سن جوانی است که به آن رسیدم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره تاثیر این قهرمانی در زندگی شخصی اش گفت: پس از این قهرمانی ۴ بازیکن به تیم ملی بزرگسالان آرژانتین رفتیم که در سال ۶۸ قهرمان شدیم. این اتفاق بزرگی است که بازیکنان جوان بتوانند در کنار بزرگ‌ترها حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهایش، یادگیری از آقای «بنوتی» بود که تاثیر زیادی برای آینده ما داشت. آنچه که ایشان به من یاد داد باعث شد تا قدم‌های بزرگی در فوتبال اروپا داشته باشیم.

گابریل کالدرون در پایان خاطرنشان کرد: بار دیگر از مردم ایران تشکر می‌کنم مخصوص هواداران پرسپولیس که من را مورد لطف خود قرار می‌دهند. این لطف آنها باعث می‌شود تا مسئولیتم بیشتر شده و تلاش کنم تا آنها را شاد کنم. همچنین از هواداران معذرت می‌خواهم که در بازی با تراکتور شکست خوردیم. شک نکنند که هر کاری می‌کنیم طرفدارانمان را شاد کنیم.