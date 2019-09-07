  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۲۰:۱۴

گابریل کالدرون:

خودم را عضوی از ایران می دانم/ بابت باخت به تراکتور عذر می‌خواهم

خودم را عضوی از ایران می دانم/ بابت باخت به تراکتور عذر می‌خواهم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن اشاره به احساس خوبش از زندگی در ایران گفت: خودم را عضوی از این جامعه می‌دانم و باید تلاش بیشتری کنم تا هواداران تیم را خوشحال کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون درباره چهلمین سالگرد قهرمانی تیم زیر ۲۰ سال آرژانتین که او به همراه مارادونا در آن حضور داشت، گفت: قبل از هر چیز می‌خواهم فرا رسیدن ایام محرم را به تمام ایرانیان تسلیت بگویم. ایرانیان با رفتار خیلی خوبی که داشتند سبب شدند تا خودم را عضوی از جامعه ایرانی بدانم.

وی افزود: بهترین دوران بازی من در همان ۴۰ سال پیش بود. فارغ از این موضوع من این شانس را داشتم که کنار بهترین بازیکن جهان یعنی مارادونا قرار بگیرم و با او هم بازی بودم. این موضوع اتفاق خیلی بزرگی برای من در سن جوانی است که به آن رسیدم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره تاثیر این قهرمانی در زندگی شخصی اش گفت: پس از این قهرمانی ۴ بازیکن به تیم ملی بزرگسالان آرژانتین رفتیم که در سال ۶۸ قهرمان شدیم. این اتفاق بزرگی است که بازیکنان جوان بتوانند در کنار بزرگ‌ترها حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهایش، یادگیری از آقای «بنوتی» بود که تاثیر زیادی برای آینده ما داشت. آنچه که ایشان به من یاد داد باعث شد تا قدم‌های بزرگی در فوتبال اروپا داشته باشیم.

گابریل کالدرون در پایان خاطرنشان کرد: بار دیگر از مردم ایران تشکر می‌کنم مخصوص هواداران پرسپولیس که من را مورد لطف خود قرار می‌دهند. این لطف آنها باعث می‌شود تا مسئولیتم بیشتر شده و تلاش کنم تا آنها را شاد کنم. همچنین از هواداران معذرت می‌خواهم که در بازی با تراکتور شکست خوردیم. شک نکنند که هر کاری می‌کنیم طرفدارانمان را شاد کنیم.

کد مطلب 4713796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها