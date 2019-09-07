مدیران باید نسبت به عملکرد خود در جامعه پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور عصر شنبه در جلسه شورای اداری رودسر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با بیان اینکه همه مدیران و مسئولان نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مردم باید پاسخگو باشند، افزود: بر همین اساس مدیران و مسئولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید مشکلات مردم را شناسایی کرده و برای حل آنها تلاش لازم را انجام دهند. تلف کردن وقت مردم در ادارات و ساختار اداری قابل قبول نیست.

فرماندار رودسر با اشاره به اینکه مسئولان و مردم باید نسبت به حقوق یکدیگر درک و شناخت درستی داشته باشند، گفت: مدیری که نتواند سیاست‌های دولت را اجرایی کند باید از مسئولیت خود استعفا دهد. درک حقوق شهروندی مهم‌ترین اولویت ما بوده که باید رعایت شود.

وی همچنین به مدیریت بحران از سوی دستگاه‌های مرتبط نیز اشاره و بیان کرد: مدیریت بحران تنها مربوط به مدیران بحران نبوده در این زمینه همه باید مسئولیت پذیر باشند.

برگزاری یادواره ۵۰ شهید روحانی شرق گیلان در رودسر

امام جمعه رودسر نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری یادواره ۵۰ شهید روحانی در شرق گیلان با محوریت رودسر، اظهار کرد: روحانیت در کشور ما چه قبل انقلاب در مبارزه با طاغوت و چه بعد انقلاب در هشت سال دفاع مقدس بیشترین شهید نسبت به اقشار جامعه تقدیم کرده‌اند.

حجت الاسلام تقی روحانی دشمن به دنبال تخریب چهره روحانیت در جامعه است، افزود: باید با اجرای برنامه‌های مناسب با این توطئه دشمنان مقابله کنیم.

وی تأکید کرد: مسئولان و متولیان امر باید برای حضور پرشور مردم در این مراسم اطلاع رسانی کنند.