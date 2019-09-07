۳۷۵ نفر از اهالی رویدر توسط کاروان سلامت یزد ویزیت رایگان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد، محسن حرازی زاده درباره اقدامات انجام شده در اجرای طرح نذر آب ۲ در شهرستان بندر خمیر استان هرمزگان اظهار داشت: کاروان ۲۱ نفره سلامت و پزشکی نذر آب ۲ هلال احمر استان یزد که به همراه پزشکان متخصص داخلی، عفونی، اطفال، زنان و زایمان، پزشک عمومی، روانشناس، ماما و نیروهای داوطلب در منطقه محروم بخش رویدر شهرستان بندر خمیر استان هرمزگان مستقر شد، خدمات متنوعی را به مردم این منطقه ارائه کرد.

وی گفت: در زمان استقرار کاروان سلامت و داوطلبان اعزامی جمعیت هلال احمر استان یزد، ۱۳۱ نفر توسط پزشک اطفال، ۸۰ نفر توسط پزشک زنان و زایمان، ۸۹ نفر توسط پزشک داخلی، ۷۷ نفر توسط پزشک عفونی ویزیت رایگان شدند و تعدادی نیز از خدمات تزریقات و پانسمان و پیراپزشکی (تست قندخون و فشارخون) کاروان سلامت بهره‌مند شدند.

حرازی زاده با اعلام اینکه در این کاروان سلامت خدمات دارویی نیز به مردم ارائه شد، عنوان کرد: ۳۰۰ بسته غذایی که شامل اقلامی همچون (برنج، قند، شکر، حبوبات، ماکارانی، روغن، سویا و رب گوجه فرنگی و …) که ارزش هر بسته به مبلغ ۲ میلیون ریال و در مجموع به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بوده است که در بین اهالی بخش رویدر، روستاهای گیشو، تنگ اشکن، پرکان گیشو توسط داوطلبان هلال احمر استان یزد با همکاری هلال احمر استان هرمزگان توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد با اعلام اینکه توزیع تعدادی نوشت افزار و برنامه‌های فرهنگی نیز توسط عوامل جمعیت هلال احمر استان یزد اجرا شد، تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزش بهداشت فردی، مشاوره و روانشناسی و ارتباط با کودکان و بازی‌های محلی و کودکانه از جمله برنامه‌های فرهنگی بود که در این کاروان سلامت اجرا شد.