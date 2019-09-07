ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم ها نشان از فرهنگ عاشورایی دارد

حجت الاسلام سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دستگاه دیپلماسی ما نباید به لبخندها و وعده‌های بی پایه و اساس اعتماد می‌کرد و باید تضمین قطعی می‌گرفت اظهار داشت: باید اروپا را به این باور برسانیم که اگر نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را با قدرت اجرا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه گام‌های گذشته را هم می‌توانستیم محکم‌تر برداریم گفت: استقامت مردم ما به جهانیان ثابت کرد ما به هر قیمتی حاضر به عبور از برجام نیستیم.

حسینی با تاکید بر غیر قابل اعتماد بودن اروپایی‌ها و اشکالات زیادی که در اینستکس وجود دارد افزود: خوشبینی به اروپایی‌ها، خوشبینی به یزیدیان زمان است همچون که به اعتماد به قول یزید که هرکس کربلا با حسین (ع) بجنگد به او پول خواهم داد به عمر سعد هم که وعده ری را داد اما به هیچکدام عمل نکرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی صفادشت تصریح کرد: اخیراً وزیر خارجه آمریکا به صراحت شرط مذاکره با ایران را دست کشیدن تهران از فعالیت‌های انقلابی مطرح کرد این سخنان پمپئو به معنای این است که ایران باید از مبانی انقلابی خود دست بردارد تا آمریکا با ایران وارد مذاکره شود.

وی با انتقاد از اینکه عده‌ای هم در داخل عامدانه و یا جاهلانه در زمین بازی آمریکا حرکت می‌کنند و سعی دارند مذاکره با غرب را راه حل تمام مشکلات معرفی کنند گفت؛ در حالی که هدف اصلی از مذاکرات غرب در درجه اول تضعیف اصول انقلابی ایران بوده تا بدین گونه موقعیت و جایگاه ایران را در میان کشورهای مسلمان تضعیف کنند و در درجه بعد نیز راهبرد خود در مورد تغییر نظام را اجرا کنند. همه بدانند که کسانی که در زمین دشمن بازی می‌کنند در اردوگاه یزید فعالیت می‌کنند.

امام جمعه صفادشت در ادامه افزود: تا عاشورا و رهبری عاشورائی و مردمی عاشورایی داریم چشم امید مظلومان عالم به ما خواهد بود همانطور که محور مقاومت اکنون همه نگاه خود را به ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب دوخته است چرا که در مقاطع مختلف، کارآمدی این نوع نگاه را درک کرده‌اند و رژیم اشغالگر صهیونیستی در حالت انتظار و ترس از واکنش حزب الله به سر می‌برد و این انتظار تبدیل به یک سلاح مرگبار شده و خواب را از چشمان صهیونیست‌ها ربوده است.

وی با بیان اینکه ایران با حمایت‌های معنوی و سیاسی خود از گروه‌های مقاومت، اسرائیل را در نوعی حصار محکم قرار داده است گفت: اسرائیل همچنان در حال دست و پا زدن برای شکست حصاری است ایران به دور این رژیم جعلی کشیده است و آمریکا با همه نوکران بی خاصیتش در برابر مردم مظلوم یمن به زانو درخواهد آمد.