گرگان به شهر اماواگرها تبدیل شده است/باروندفعلی توسعه ابترمی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی شامگاه شنبه در نطق پیش از دستور خود در صد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان اظهارکرد: خط مشی در هر سازمان از طریق مدیران ارشد جهت هماهنگی و جلوگیری از تضاد اتخاذ می‌شود که این سیاست گذاری در موفقیت یا شکست سازمان نقش تعیین کننده ای دارد.

وی افزود: شورا و شهرداری گرگان در دوره های قبل در اجرای پروژه های شهری خصوصاً در دوره چهارم با تضادها و تعارضات مشهودی در تصمیم سازی طرح های ترافیکی مواجه بود که در نهایت خروجی تصمیمات شورا به اجرا درآمد.

ربیعی گفت: اجرای این پروژه ها، نقطه نظرها و دیدگاه های موافق و مخالف در بین شهروندان در سطح شهر را به همراه داشت که با سیاست گذاری شورا و شهرداری در تعارض بود.

وی ادامه داد: شهرداری نوعی سازمان محسوب شده و رضایت مشتری که در اینجا شهروندان هستند مورد ارزیابی عملکرد شورا و شهرداری قرار می گیرد. در ادوار گذشته، شهرداری با ارائه و اجرای طرح های مختلف در زمینه های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی توانست جایگاه نسبتاً مطلوبی را مخصوصاً نسبت به عملکرد بسیار ضعیف دوره پنجم شورا و شهرداری داشته باشد.

ربیعی خطاب به شهردار گرگان گفت: حدود دو سال است که سکان مدیریت شهری را بر عهده گرفته و هنوز نتوانسته اید به حداقل وعده‌هایی که در شورا داده بودید عمل کنید.

وی تأکید کرد: شهرداری گرگان نیاز به رهبری ندارد بلکه نیاز به یک مدیر اجرایی چکمه پوش دارد که وارد فاز اجرایی شود.

ربیعی افزود: عدم حضور موثر در مناطق سه گانه شهرداری جهت نظارت بر عملکرد پرسنل یکی از انتقادها است؛ به طور مثال به کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ چند بار مراجعه کرده‌ تا با مشکلات و نواقص و کمبودهای آشنا شوید.

وی تصریح کرد: از طرفی درآمد ۵۰ میلیاردی کمیسیون ماده ۱۰۰ نشانگر تخلفات بیش از حد در حوزه شهرسازی بوده که به دلیل عدم کنترل بر ساخت و سازها در شهر و عدم انسجام نیروهای انسانی و یا عدم تسلط شهردار در نواحی مختلف است.

ربیعی ضمن انتقاد از عدم انضباط کاری و عدم پاسخگویی منظم کارکنان شهرداری به مراجعان، گفت: پروژه هایی که به شهروندان وعده داده شده و شهردار هم قول اجرای آن را داده بود طی این دو سال محقق و حتی کلنگ‌زنی هم نشد.

وی بیان کرد: یکی از وعده‌های به شهروندان اجرای تله کابین بود که بیشتر امور مربوط به آن در سنوات گذشته انجام شده ولی همچنان در بن بست است.

سخنگوی شورای شهر گرگان اظهارکرد: اجرای هتل ناهارخوران که کم کم از یاد مردم می‌رود و اجرای شهربازی مدرن که سال ها است شهروندان منتظر اجرای آن هستند هنوز با اگرها و بایدها مواجه است.

ربیعی گفت: یکی از وعده‌های ما به شهروندان رستوران در هواپیما در ناهارخوران بود ولی هنگامی که سرمایه‌گذار به شهرداری مراجعه کرد با اجرای آن مخالفت کرده و دلیل آن را ترافیک در ناهارخوران عنوان کردید ولی اکنون بالن سواری (که بدون قرارداد است) را در آنجا هوا کردید، چه فرقی بین این دو پروژه در ایجاد ترافیک وجود دارد.

وی خطاب به شهردار اضافه کرد: طبق گفته شما ۲۹۰ میلیارد تومان بودجه در سال قبل محقق شد می توانید خروجی آن و اینکه چه کاری با این بودجه برای شهروندان انجام شده را بیان کنید.

ربیعی با اشاره به هزینه کرد چهار میلیارد تومانی شهرداری در آبشار صخره ای، بیان کرد: شهرداری برای اجرای پروژه‌ها چوب حراج بر املاک از زمین گرفته تا مغازه‌ها زده است آیا این امر آینده شهرداری را با چالش روبرو نمی کند.

وی گفت: شما تصمیماتی را بدون توجه به نظرات شورا مانند تغییر متریال آبشار ناهارخوران، نصب وسایل بازی پارک های جیبی، تشکیل هیئت مدیره بسکتبال، مزایده املاک شهرداری گرفته اید، معنای این کار چیست؟

ربیعی تصریح کرد: تبلیغات زیادی در هفته دولت برای پروژه سرمایه گذاری چهارشنبه بازار انجام دادید و ضمن اینکه ابهاماتی در قرارداد وجود دارد اما کلنگ زنی نشد.

وی خطاب به شهردار گفت: کسی مخالف رفاه پرسنل شهرداری نیست و همیشه به لوایح مربوط به رفاه پرسنل رأی می دهیم اما شنیده می‌شود که برخی از مدیران و پرسنل شهرداری اجازه دارند از خدمات مجموعه هتلی در ناهارخوران استفاده کنند آیا می توان قراردادتان با این مجموعه را در اختیار ما قرار دهید.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهارکرد: هزینه میلیاردی در آبنمای ماتریسی انجام و در جلسات مطرح شد که این طرح دارای پیوست های مختلف است چرا سپتیک برای این پروژه تعبیه نشده تا آب گندیده را تصفیه کند و تهدیدی علیه بهداشت فرزندان نباشد.

ربیعی عنوان کرد: دیوارکشی های زمین های صیاد از متر گذشته و به هکتار رسیده است اگر شما خبر دارید که جای تاسف است اگر خبر ندارید باز هم به عنوان مدیریت شهری جای تاسف است چه کسی باید به این دیوارکشی ها رسیدگی کند؟

وی افزود: امروز لایحه درخواست جابجایی لوله های تحت فشار را در پروژه افسران را به صحن شورا آورده و این هم یک نمونه دیگر از عدم تسلط و بی خبری مدیریت شهری به پروژه های عمرانی سطح شهر است که این کار باعث دوباره کاری و هزینه های هنگفت برای شهرداری است.

ربیعی بیان کرد: تلویزیون شهری همچنان خاموش، وضعیت قرارداد پیمانکاران خدمات شهری و فضای سبز همچنان نامعلوم و وضعیت درآمدی شهرداری بسیار پایین است چه اقداماتی در راستای این مسائل انجام می شود.