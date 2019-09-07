افزایش ۷۰برابری کشف مرفین در مرکزی/نزاع جمعی ۹۶درصد بیشتر ازسال۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی روز شنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار کرد: صیانت از حقوق مردم جزو مؤلفه‌های اصلی امنیت در جمهوری اسلامی ایران است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اینکه امنیت یک فرآیند است، تاکید کرد: امنیت یک موضوع چند وجهی است و باید به تمام جوانب آن توجه کرد.

اکرمی عنوان کرد: مقوله امنیت از طریق برآوردهای امنیتی یا شاخص‌های امنیتی دنبال می‌شود و احساس امنیت نتیجه کارکرد نهادهای امنیتی نزد افکار عمومی است و باید شاخص‌های امنیتی و احساس امنیت را در مردم رصد کنیم.

وی گفت: نقش مردم در تأمین امنیت مهم است و دستگاه‌های امنیتی استان در پروسه امنیت باید نقش‌ها را برای مردم تعریف کنند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اظهار کرد: مردم از نقش ممتاز در کاهش جرایم برخوردار هستند و می‌توانند به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در این بخش کمک می‌کنند.

اکرمی گفت: در استان مرکزی با پدیده ضد امنیتی تحت عنوان نزاع‌های فردی و دسته جمعی مواجه هستیم و به دلیل کاهش آستانه صبر طرفین به مصدوم شدن و حتی قتل منجر می‌شود با اینکه موضوع امنیتی نبوده اما به عنوان یک موضوع امنیتی قلمداد می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر بتوان مردم را به گونه‌ای آموزش داد که به افزایش توانمندی‌های اجتماعی آن‌ها بیانجامد شاخص امنیتی استان را ارتقا بخشیده ایم. همکاری مردم با پلیس یکی از شاخص‌های ارتقای امنیت استان و شهر می‌باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: باید بتوان چارچوب‌هایی را برای نحوه همکاری مردم با پلیس طراحی و آن‌ها را به همکاری با نیروهای امنیتی به منظور تأمین امنیت محله و جغرافیای مکانی ترغیب کرد.

اکرمی در ادامه به آمار پنج ماهه امنیتی استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره و اظهار کرد: تجمع و راهپیمایی غیر مجاز در استان در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: اعتراضات کارگران نسبت به پرداخت مطالباتشان را خواسته بحق آن‌ها می‌دانیم اما مصاحبه با شبکه‌های معاند قابل پذیرش نیست زیرا دشمنان از این حرکات سو استفاده می‌کنند. کارگران باید نسبت به سو استفاده دشمنان و معاندین هوشیار باشند.

اکرمی گفت: برای هرنوع تجمع باید مجوز کسب شود و در صورت برگزاری هر نوع تجمع درخواست آن‌ها را بررسی کرده و پاسخ می‌دهیم و تاکنون هیچ درخواستی برای راهپیمایی مجاز داده نشده است.

وی با بیان اینکه بیشترین فعالیت دفتر سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری دنبال کردن مباحث بنگاه‌های کارگری است، گفت: هیچکدام از بنگاه‌های اقتصادی استان رها نشده اند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: در پنج ماهه اخیر شعار نویسی و پخش اعلامیه‌ها در استان با کاهش ۵۳ درصدی نسبت به پنج ماه سال گذشته مواجه شده است.

اکرمی گفت: در پنج ماه نخست سال جاری نزاع و درگیری فردی با دو درصد کاهش و متأسفانه نزاع و درگیری دسته جمعی با ۹۶ درصد افزایش در استان مواجه بوده که زنگ خطری برای ما محسوب می‌شود و باید کارشناسان اجتماعی، فرهنگی و ترافیکی استان عوامل اصلی بروز این مشکل را بررسی و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی اظهار کرد: در پنج ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته متأسفانه در حوزه اقدام به خودکشی با نرخ افزایشی در استان مواجه بودیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در ارتباط با کشفیات مواد مخدر در استان عنوان کرد: در پنج ماهه سال جاری کشفیات مرفین به طور تقریبی هفت هزار درصد یعنی ۷۰ برابر افزایش و کشفیات هروئین نیز در این بازه زمانی ۷۰۰ درصد یعنی ۷ برابر در استان افزایش پیدا کرده است.

اکرمی افزود: کشفیات حشیش در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان ۳۰ درصد افزایش و میزان کشفیات تریاک بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: کشفیات مشروبات الکلی داخلی در استان با ۳۰ درصد کاهش و مشروبات الکلی خارجی نیز با ۶۰ درصد کاهش در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: در پنج ماه نخست امسال آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات درون شهری استان دو درصد افزایش، جرحی و خسارتی به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد افزایش یافته است در حالی که در تصادفات برون شهری آمار فوتی‌ها چهار درصد کاهش، جرحی ۱۵ درصد و خسارتی ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

اکرمی همچنین به کاهش ۱۰ درصدی جرایم مالی و اقتصادی در استان در پنج ماه نخست سال جاری اشاره کرد.

وی گفت: در پنج ماهه اخیر مفاسد اجتماعی در استان شامل روابط نا مشروع، مزاحمت و… نسبت به پنج ماهه سال گذشته، ۲۲ درصد کاهش یافته است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: در پنج ماه ابتدای امسال نسبت به پنج ماه سال ۹۷ خوشبختانه در قتل با ۲۳ درصد کاهش مواجه بودیم. متأسفانه جرایم زورگیری در این بازه زمانی در استان با ۴۰ درصد افزایش و مجموع سرقت‌های خرد نیز با ۴۰ درصد افزایش روبرو بوده است.

اکرمی در بخش دیگر از صحبت‌های خود به رتبه‌های امنیتی کسب شده استان در کشور پرداخت و اظهار کرد: استان مرکزی در پنج ماه نخست سال جاری بر اساس شاخص جمعیت در حوزه سرقت‌های خرد رتبه ۱۱ کشور و از نظر فراوانی دارای رتبه ۱۸ کشور است.

وی گفت: در پنج ماهه نخست امسال در حوزه نزاع‌های فردی و دست جمعی بر اساس شاخص جمعیت، استان رتبه هفتم کشور و از نظر فراوانی نیز رتبه هفتم کشور را کسب کرده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی در پنج ماهه ابتدای امسال در حوزه گروگانگیری و آدم ربایی از نظر شاخص جمعیت، رتبه ۲۰ کشور و از نظر فراوانی، رتبه ۱۹ کشور را به خود اختصاص داده است.

اکرمی گفت: استان مرکزی در پنج ماه نخست سال جاری در حوزه خودکشی از نظر شاخص جمعیت، رتبه ۱۱ کشور و از نظر فراوانی رتبه ۱۸ کشور می‌باشد و در حوزه کشفیات مواد مخدر نیز از نظر شاخص جمعیت، استان هجدهم و بر اساس شاخص فراوانی بیستمین استان کشور است.

وی همچنین در خصوص بازداشت سرپرست فرمانداری فراهان عنوان کرد: پرونده این فرد در اختیار دستگاه قضائی بوده و در مرحله بررسی قرار دارد. باید منتظر تا حکم قضائی این پرونده اعلام شود. همچنین سرپرست جدید فرمانداری شهرستان فراهان به زودی معرفی خواهد شد.