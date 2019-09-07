دومین شب از عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در حسینیه امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، در شب هشتم محرم الحرام، مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، رؤسای سه قوه و قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عالی در سخنانی، «جوان» را عنصر پیشتاز در قیام‌های حق در طول تاریخ از جمله قیام حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام دانست و با اشاره به پیشگامی جوانان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و در عرصه‌های مختلف جهاد فرهنگی و علمی، گفت: رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم، جوانان را مخاطب خاص خود قرار دادند و انقلاب اسلامی برای ادامه حرکت تکاملی خود عمیقاً به خلاقیت و شجاعت جوانان متعهد، متخصص و انقلابی در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی کشور نیاز دارد.

حجت‌الاسلام عالی، سیره حضرت علی اکبر علیه‌السلام در مقابله با هجوم فرهنگی دشمن را الگویی مناسب برای جوانان امروز برشمرد و گفت: جوانی که در برابر هجمه سنگین فرهنگی و روانی دشمنان بتواند عفت و حیا خود را حفظ کند و از ولایت جدا نشود، پیرو حضرت علی اکبر علیه‌السلام است.

در این مراسم همچنین آقایان واضحی و سلحشور به ذکر مصیبت و نوحه‌خوانی پرداختند.