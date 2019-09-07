تجمع بزرگ عاشوراییان در شهر مرزی آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ مرزنشینان ولایتمدار و حسینی آستارا همزمان با ماه محرم الحرام عصر شنبه با حضور پرشور عاشقان حسینی و دسته جات سینه زنی مساجد و هیئت‌های مذهبی این شهر در خیابان امام خمینی (ره) و روبروی مسجد آبروان آستارا برگزار شد.

در این آئین معنوی، هزاران نفر از مردم مرزنشین و عاشق اهل بیت (ع) در قالب هیئت‌های مذهبی با حضور در دسته‌های سینه زنی در غم سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش به عزاداری پرداخته و در اندوه مصیبت وارد شده بر اهل بیت اشک ماتم ریختند.

مرزنشینان آستارایی در این تجمع با سینه زنی، مرثیه سرایی و نوحه خوانی ارادت خود را به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نشان دادند.