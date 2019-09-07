اعتراضات برگزیت به تظاهرات خیابانی در لندن کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جنجال بر سر مخالفت و موافقت با انجام برگزیت به تجمع و اعتراضات خیابانی در لندن کشیده شد.

در این ارتباط گفته شده صدها نفر از مخالفان و موافقان برگزیت در خیابان‌های مرکزی لندن با تجمع در برابر هم به سردادن شعارهای مخالف علیه یکدیگر پرداختند.

همزمان اعلام شده اعتراضاتی نیز در مخالفت با انجام برگزیت بدون توافق در آلمان برگزار شده است و مخالفان طومار مخالفت با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را به سفیر انگلیس تحویل داده‌اند.

از سوی دیگر قرار است اعتراضات مخالفان و موافقان برگزیت طی روزهای آتی در دیگر شهرهای انگلیس نیز برگزار شود.

در حالی که «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را محتمل عنوان کرده، بسیاری از نمایندگان پارلمان با این موضوع اعلام مخالفت کرده و خواستار جلوگیری از هرگونه خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق هستند.