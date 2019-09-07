اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر قزوین مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اسلامی شهر قزوین برای انتخاب اعضای جدید کمیسیون‌های تخصصی و کمیته‌های آن عصر شنبه در محل تالار مردم شورای شهر تشکیل جلسه داد.

در این جلسه با انتخاب آزادانه اعضا، کمیسیون‌های هفت گانه تخصصی شورای اسلامی شهر قزوین اعضای خود را شناخت.

با انتخاب داوطلبانه اعضا در کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری مهدی عبدالرزاقی، مهدیه قافله باشی و زهرا یوسفی، در کمیسیون عمران، شهرسازی و ترافیک هم حکمت الله داوودی، سعید دقیقی و مهدی عبدالرزاقی، در کمیسیون ورزش و سلامت هم محسن حق شناس، مهدی عبدالرزاقی، سعید دقیقی، در کمیسیون حقوقی و بازرسی آقایان احد چگینی، حکمت الله داوودی، فصیحی رامندی، منیره قوامی عضو شدند.

همچنین در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، مهدیه قافله باشی، زهرا یوسفی، سعید دقیقی، در کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر قزوین منیره قوامی، محسن حق شناس، زهرا یوسفی و فصیحی رامندی، در کمیسیون منابع انسانی، برنامه ریزی و اقتصاد مالی هم فصیحی رامندی، محسن حق شناس، احد چگینی، منیره قوامی، و کمیسیون املاک و مستغلات هم مهدی عبدالرزاقی، سعید دقیقی، مهدیه سادات قافله باشی عضویت خود را اعلام کردند.

همچنین در کمیته شورایاری‌ها، عبدالرزاقی، یوسفی، چگینی، قوامی، حق شناس، در کمیته بانوان و امور خانواده منیره قوامی، مهدیه قافله باشی و زهرا یوسفی و در کمیته فنی. احد چگینی و سعید دقیقی عضویت خود را اعلام کردند.