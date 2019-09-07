کشته و زخمی شدن بیش از ۱۶ هزار نفر در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد که بر اثر جنگ و انفجارهای اخیر در افغانستان حداقل ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر طی یک سال گذشته کشته و زخمی شده‌اند.

در همین ارتباط، «میرلیث مصطفی»، رئیس حوادث غیرمترقبه وزارت بهداشت افغانستان تعداد کشته‌ها را ۳ هزار و ۱۰۰ نفر و تعداد مجروحان را بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد.

در عین حال گفته شده که ۱۴۱ نفر از کشته شدگان و بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از مجروحان، زنان افغان بودند.

ارائه این آمار در شرایطی که به گفته مقامات افغانستان این تعداد فقط مربوط به بیمارستان‌ها و مراکز رسمی است که این آمار را ثبت کرده‌اند و ممکن است آمار واقعی بیش از آنچه ثبت شده باشد.

بسیاری از کارشناسان نسبت به تشدید اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند و دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارش جدید خود در شورای امنیت این سازمان نسبت به بدتر شدن وضعیت ثبات در افغانستان اظهار نگرانی کرده است.