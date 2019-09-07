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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۲۱:۵۲

جزیره کیش میزبان ۴۶هیات مذهبی از اقوام مختلف ایرانی

جزیره کیش میزبان ۴۶هیات مذهبی از اقوام مختلف ایرانی

کیش - حضور ۴۶ هیات مذهبی از اقوام مختلف کشورمان، این جزیره را به یک ایران کوچک تبدیل کرده است که هر یک با گویش خاص خود، در غم مظلومیت شهیدان کربلا عزاداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله در ایام ماه محرم، ساکنان متدین و مؤمن جزیره کیش در قالب ۴۶ هیأت مذهبی، با شور و هیجان وصف ناپذیر در مراسم عزاداری سرور سالار شهیدان کربلا شرکت کرده و خط مشی فکری و درس‌های برگرفته از آن امام بزرگوار را مرور می‌کنند.

اقوام مختلف ساکن در کیش با غبارروبی مساجد وحسینه ها و نیز تهیه ملزومات نذری و مراسم‌های عزاداری به پیشواز ماه محرم رفته و جای جای کیش را سیاه‌پوش کردند و با عزاداری در سوگ حماسه ساز کربلا و سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) عشق و ارادت خود را به آن بزرگوار به نمایش گذاشتند.

در ایام ماه محرم، جزیره کیش "طنین انداز لبیک یا حسین" است که این شکوه و عظمت تبلور زیبایی و همزیستی و ایمان راسخ مردم مؤمن و خدا جو است

کد مطلب 4713836

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