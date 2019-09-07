جزیره کیش میزبان ۴۶هیات مذهبی از اقوام مختلف ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله در ایام ماه محرم، ساکنان متدین و مؤمن جزیره کیش در قالب ۴۶ هیأت مذهبی، با شور و هیجان وصف ناپذیر در مراسم عزاداری سرور سالار شهیدان کربلا شرکت کرده و خط مشی فکری و درس‌های برگرفته از آن امام بزرگوار را مرور می‌کنند.

اقوام مختلف ساکن در کیش با غبارروبی مساجد وحسینه ها و نیز تهیه ملزومات نذری و مراسم‌های عزاداری به پیشواز ماه محرم رفته و جای جای کیش را سیاه‌پوش کردند و با عزاداری در سوگ حماسه ساز کربلا و سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) عشق و ارادت خود را به آن بزرگوار به نمایش گذاشتند.

در ایام ماه محرم، جزیره کیش "طنین انداز لبیک یا حسین" است که این شکوه و عظمت تبلور زیبایی و همزیستی و ایمان راسخ مردم مؤمن و خدا جو است