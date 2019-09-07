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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۲۱:۵۷

استاندار قزوین:

حمایت از بخش کشاورزی موجب تسریع در توسعه استان قزوین می شود

حمایت از بخش کشاورزی موجب تسریع در توسعه استان قزوین می شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: تقویت بخش کشاورزی به عنوان کلیدی ترین عامل رونق اقتصادی مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا توسعه استان شتاب گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، معاونین و مدیران این سازمان و ادارات تابعه که عصر شنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: قزوین از استان‌های مستعد کشاورزی است و با استفاده از همه ظرفیت‌های این بخش می‌توان به دستاوردهای خوبی رسید.

استاندار قزوین گفت: مسئولیت یک امانت سنگین است و باید آن را درست نگهداری کرده و به سرمنزل مقصود برسانیم و در دوران جدید مدیریت استان تلاش خواهیم کرد تا بتوان با همکاری همه دستگاه‌ها شاخص‌های توسعه استان را ارتقا دهیم.

جمالی پور گفت: پذیرش مسئولیت در این شرایط کار سختی است اما باید از این فرصت برای خدمت به مردم بخوبی استفاده کنیم و بدانیم آنچه به یاد مردم می‌ماند فقط خدمت صادقانه است.

وی افزود: مردم باید بدانند ما خدمتگزار آنها هستیم و برنامه‌های دولتی که به آن رأی داده‌اند توسط نمایندگان آن در استان‌ها بخوبی اجرا می‌شود تا اعتماد عمومی را جلب کنیم و در این شرایط اگر مردم این خدمت را مشاهده کنند حتماً همراه مسئولان خواهند بود.

جمالی پور گفت: نیروی انسانی سرمایه بسیار با ارزشی است که با صیانت و استفاده از این سرمایه می‌توان توسعه کشور را محقق کرد.

وی تکریم ارباب رجوع را رسالت همه مدیران دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار داشت: باید به گونه‌ای رفتاری کنیم تا مردم احساس کنند خدمتگزار آنها هستیم.

در ادامه فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گزارشی از وضعیت کشاورزی استان و اقدامات مهم انجام شده ارائه کرد.

در ادامه فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گزارشی از وضعیت کشاورزی استان و اقدامات مهم انجام شده ارائه کرد.

کد مطلب 4713837

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