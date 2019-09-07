حمایت از بخش کشاورزی موجب تسریع در توسعه استان قزوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، معاونین و مدیران این سازمان و ادارات تابعه که عصر شنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: قزوین از استان‌های مستعد کشاورزی است و با استفاده از همه ظرفیت‌های این بخش می‌توان به دستاوردهای خوبی رسید.

استاندار قزوین گفت: مسئولیت یک امانت سنگین است و باید آن را درست نگهداری کرده و به سرمنزل مقصود برسانیم و در دوران جدید مدیریت استان تلاش خواهیم کرد تا بتوان با همکاری همه دستگاه‌ها شاخص‌های توسعه استان را ارتقا دهیم.

جمالی پور گفت: پذیرش مسئولیت در این شرایط کار سختی است اما باید از این فرصت برای خدمت به مردم بخوبی استفاده کنیم و بدانیم آنچه به یاد مردم می‌ماند فقط خدمت صادقانه است.

وی افزود: مردم باید بدانند ما خدمتگزار آنها هستیم و برنامه‌های دولتی که به آن رأی داده‌اند توسط نمایندگان آن در استان‌ها بخوبی اجرا می‌شود تا اعتماد عمومی را جلب کنیم و در این شرایط اگر مردم این خدمت را مشاهده کنند حتماً همراه مسئولان خواهند بود.

جمالی پور گفت: نیروی انسانی سرمایه بسیار با ارزشی است که با صیانت و استفاده از این سرمایه می‌توان توسعه کشور را محقق کرد.

وی تکریم ارباب رجوع را رسالت همه مدیران دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار داشت: باید به گونه‌ای رفتاری کنیم تا مردم احساس کنند خدمتگزار آنها هستیم.

در ادامه فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گزارشی از وضعیت کشاورزی استان و اقدامات مهم انجام شده ارائه کرد.

در ادامه فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گزارشی از وضعیت کشاورزی استان و اقدامات مهم انجام شده ارائه کرد.