ویزیت رایگان ۳۷۵نفر از اهالی متاثر از خشکسالی شهرستان خمیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعمی برنطین شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح نذر آب ۲ در شهرستان بندر خمیر گفت: کاروان ۲۱ نفره سلامت و پزشکی نذر آب ۲ اعزامی از استان یزد متشکل از پزشکان متخصص (داخلی، عفونی، اطفال، زنان و زایمان) پزشک عمومی، روانشناس، ماما و نیروهای داوطلب از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ شهریور در منطقه کم برخوردار بخش رویدر مستقر شدند.

وی اظهارداشت: در دوره اجرای نذر آب ۳۷۵ نفر از اهالی بخش رویدر از خدمات پزشکی بهره مند شدند که به تفکیک ۱۳۱ نفر در بخش اطفال، ۸۰ نفر توسط پزشک زنان و زایمان ، ۸۹ نفر توسط پزشک داخلی، ۷۷ نفر توسط پزشک عفونی ویزیت رایگان شدند همچنین مراجعین به کاروان سلامت از خدمات تزریقات و پانسمان و پیراپزشکی (تست قند خون و فشار خون) کاروان سلامت بهره‌مند شدند.

اعمی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح نذر آب ۳۰۰ بسته غذایی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال توسط داوطلبان هلال احمر استان هرمزگان و یزد بین اهالی روستاهای گیشو، تنگ اشکن، پرکان گیشو توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان از توزیع پک لوازم التحریر بین دانش آموزان خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی، ارائه آموزش بهداشت فردی، مشاوره و روانشناسی از جمله برنامه‌های اجرا شده در این طرح ملی بوده است.