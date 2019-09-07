۱۰۰ کیلومتر راه روستایی جدید در مازندران احداث می شود

به گزازش خبرنگار مهر، محمد اسلامی شامگاه شنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح حسین آباد به بندرامیرآباد در بهشهر در جمع خبرنگاران افزود: این تقاطع با هدف روان سازی ترافیک و افزایش ایمنی ایجاد می‌شود.

وی افزود: این تقاطع به طول ۵۰۰ متر با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار است که مقرر شد ۳۶ ماهه آماده و به بهره برداری برسد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی از کارها و عملیات راه سازی باقبمانده به بندرامیرآباد خاطر نشان کرد: ۱۲ کیلومتر راه دسترسی به بندر از مسیرهای مختلف باقیمانده است که تلاش داریم با قوت اجرایی شود.

اسلامی گفت: در برخی از این پروژه‌ها بندرامیرآباد با اعتبارات بندر وارد شده است تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲ هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان امسال در کشور احداث می‌شود و سهم مازندران از این تعداد ۱۰۰ کیلومتر است و احداث راه روستایی در مناطق محروم با اولویت اجرایی می‌شود.