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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۲۳:۴۸

وزیر راه:

۱۰۰ کیلومتر راه روستایی جدید در مازندران احداث می شود

۱۰۰ کیلومتر راه روستایی جدید در مازندران احداث می شود

بهشهر- وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲ هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان امسال در کشور احداث می شود و سهم مازندران ۱۰۰ کیلومتر است.

به گزازش خبرنگار مهر، محمد اسلامی شامگاه شنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح حسین آباد به بندرامیرآباد در بهشهر در جمع خبرنگاران افزود: این تقاطع با هدف روان سازی ترافیک و افزایش ایمنی ایجاد می‌شود.

وی افزود: این تقاطع به طول ۵۰۰ متر با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار است که مقرر شد ۳۶ ماهه آماده و به بهره برداری برسد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی از کارها و عملیات راه سازی باقبمانده به بندرامیرآباد خاطر نشان کرد: ۱۲ کیلومتر راه دسترسی به بندر از مسیرهای مختلف باقیمانده است که تلاش داریم با قوت اجرایی شود.

اسلامی گفت: در برخی از این پروژه‌ها بندرامیرآباد با اعتبارات بندر وارد شده است تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲ هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان امسال در کشور احداث می‌شود و سهم مازندران از این تعداد ۱۰۰ کیلومتر است و احداث راه روستایی در مناطق محروم با اولویت اجرایی می‌شود.

کد مطلب 4713867

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