مک کنزی: تشدید حملات طالبان به روند صلح افغانستان کمکی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کِنِث مک کنزی» ژنرال نیروی دریایی آمریکا که سرپرستی نیروهای آمریکا در منطقه را عهده دار است، روز شنبه در دیدار از پاکستان ضمن خودداری از هرگونه اظهارنظر در مورد جزئیات مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و گروه طالبان هشدار داد که رشد حملات شورشیان وابسته به گروه طالبان در خاک افغانستان برای اقدامات صورت گرفته در مسیر برقراری صلح «کاملاً بی فایده» است.

اظهارات این ژنرال آمریکایی خود گواهی است بر اینکه پیش نویس توافق صلح کنونی میان آمریکا و گروه طالبان به شدت تحت الشعاع حملات اخیر طالبان قرار گرفته است. مک کنزی در اینباره خطاب به خبرنگاران گفت: «تحت شرایط فعلی در افغانستان، تشدید خشونت برای طالبان [اقدامی] کاملاً بی فایده است».

ژنرال مک کنزی همچنین گفت که برای پیشبرد روند صلح «تمام طرفها باید به یک توافق سیاسی نهایی متعهد شوند» که به نوبه خود باید به کاهش خشونتها منتهی گردد.

شایان ذکر است که طبق پیش نویس صلح میان آمریکا و طالبان، در ازای تعهدسپاری طالبان به عدم استفاده از خاک افغانستان به عنوان پایگاهی برای اجرای حملات شبه نظامی علیه آمریکا و متحدانش آمریکا هزاران نیروی نظامی خود را ظرف ماههای آینده از افغانستان خارج می کند.

با این وجود دستیابی به یک توافق صلح کامل برای پایان دادن به جنگ ۱۸ ساله به گفتگو میان «نیروهای داخلی افغانستان» - که متعاقب این توافق صلح انجام می شود- بستگی خواهد داشت.

گفتنی است شورشیان وابسته به طالبان که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری از سال ۲۰۰۱ کنترل بخشهایی از خاک افغانستان را در دست دارند، ظرف یک هفته گذشته حملات تازه ای را به شهرهای شمالی- قندوز و پُلِ خُمری- انجام داده و در کابل، پایتخت افغانستان نیز به دو حمله انتحاری دست زده اند.