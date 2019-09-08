آغاز به کار رسمی تیم فوتسال کویت با مربی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کمیته بانوان فدراسیون فوتبال کویت، تیم ملی فوتسال بانوان این کشور قرار است در تورنمنت چین شرکت کند. در این تورنمنت علاوه بر چین و کویت، نیوزلند و تایلند در بخش بانوان و تیم های مکزیک، مالزی و میانمار و چین در بخش مردان حضور دارند.

هدایت تیم ملی فوتسال بانوان کویت بر عهده شهرزاد مظفر سرمربی سابق ایران است.

مظفر در این خصوص گفت: حضور در این تورنمنت فرصت ارزشمندی است تا با بهترین تیم های جهان روبرو شویم بخصوص اینکه تایلند جزو سه تیم برتر دنیا است.

وی ادامه داد: این تورنمنت به شدت سخت و دشوار است اما در ابتدای کار نتیجه اهمیت ندارد. مهم این است که با تیم هایی با سطح بالا رقابت کنیم و مسابقات زیادی تا پیش از شروع رقابت های قهرمانی آسیا که سال بعد برگزار می شود.