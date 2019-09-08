تغییر و تحولات اساسی در خانه کشتی/ از تعمیر و تجهیز تا واگذاری!

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که خانه کشتی تهران به عنوان اردوگاه اصلی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی شناخته شده و ملی پوشان و مربیان زیادی در طول ادوار مختلف، بخش اعظمی از عمر حرفه ای خود را در خانه کشتی سپری کرده اند.

خانه کشتی شماره یک که به نام عبدالله موحد نامگذاری شد، سالهاست به سالن اصلی تمرینات تیم ملی بزرگسالان اختصاص داده شده و از اهمیت ویژه ای برای فدراسیون کشتی برخوردار است. کمی آن طرف‌تر نیز خانه کشتی شماره دو که به نام محمد بنا نامگذاری شده، قرار دارد.

بخشی از این ساختمان قدیمی به امور اداری فدراسیون اختصاص داده شده و سالن اصلی در طبقه زیرین آن هم محل تمرین تیم های نوجوانان و جوانان است. البته واگذاری این سالن به فدراسیون کشتی در طول سالیان مختلف با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده و تا همین امروز هم برخی از فدراسیون ورزشی، هنوز مدعی و خواهان این سالن هستند!

هر چند این دو سالن بزرگ و اختصاصی، سالهاست که در اختیار فدراسیون کشتی قرار دارد و به رغم تمامی اتفاقات هنوز پایگاه اصلی این رشته خوانده می شود، اما به تازگی در آستانه تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته و ممکن است به کلی دگرگون شوند.

اصغر قیطاسی یکی از پیشکسوتان و مسئولان قدیمی کشتی که با حضور علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون، دوباره وارد گود شد و مسئولیت سرپرستی تمامی تیم های ملی را بر عهده گرفت در خصوص تغییرات آتی در خانه کشتی گفت: بعد از بازدید از سالن تمرینات، اتاق های کشتی گیران و تمامی قسمت های خانه کشتی به وضوح دیدیم این پایگاه اصلی و مهم، نیاز به تغییرات کلی و تعمیر و تجهیز دارد. این سالن به هیچ عنوان در شأن قهرمانان ما نیست و بچه های ما باید بتوانند در محیطی بسیار مجهزتر و کامل تر تمرین و سکونت داشته باشند.

وی افزود: در همین خصوص در نظر گرفتیم خانه کشتی را به کلی تعمیر و تجهیز کنیم که در این رابطه از برخی مهندسان مشورت گرفتیم و طرح اولیه هم برای آغاز کار تهیه کردیم. این تعمیرات شامل تجهیز اتاق های خانه کشتی، سالن تعمیر، وسایل تمرین و.... می شود که واقعا در طول این سالها مستهلک شده و نیاز به رسیدگی اساسی دارد.

قیطاسی در خصوص آغاز عملیات تعمیر و تجهیز خانه کشتی نیز گفت: بزودی قرار است تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی راهی رقابتهای جهانی شوند که ما در نظر داریم بلافاصله با خالی شدن خانه کشتی، عملیات اجرایی را از روز ۲۵ شهریور ماه استارت بزنیم. البته این کار ممکن است زمان بر باشد اما چاره ای نیست و باید انجام شود.

سرپرست تیم های ملی کشتی در پاسخ به این سوال که تکلیف برپایی اردوی آماده سازی تیم های مختلف در این مدت چه خواهد شد، گفت: سعی ما بر این است که هر چه سریعتر خانه کشتی را تجهیز و آماده کنیم، اما در این مدت اگر قرار بر برگزاری اردویی هم بود باید این تمرینات را با حمایت متولیان کشتی استانهای مختلف در برخی از شهرهای دیگر برپا کنیم. در سالهای گذشته هم چنین مواردی را داشتیم که اردوهای تیم ملی در شهرهای مختلف برگزار می شد و اتفاقا نتایج خیلی خوبی هم داشت.

وی ادامه داد: تمام سعی و تلاش مجموعه کشتی این است که قهرمانان ما در جایی تمرین و زندگی کنند که در شان آنها باشد. بخش زیادی از عمر این قهرمانان در خانه کشتی سپری می شود که نباید این مکان با مشکلات مختلف مواجه باشد. امیدوارم این کار به خوبی اجرایی شود تا قهرمانان کشتی و کادر فنی بتوانند در فضایی کاملا مجهز و مثال زدنی تمرین کنند و دغدغه چندانی از این بابت نداشته باشند.

قیطاسی در پایان در خصوص وضعیت خانه کشتی شماره دو هم گفت: این سالن به احتمال زیاد واگذار خواهد شد، چراکه هزینه نگهداری و تجهیز و تعمیر آن با توجه به وضعیت مالی کنونی به هیچ عنوان به صرفه نیست. در نتیجه باید تمامی امور در خانه کشتی یک متمرکز شود و تاکید ما برای تجهیز و آماده سازی بهینه این سالن نیز به همین دلیل است.