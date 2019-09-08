تردد روان در محورهای شمالی/بارش باران دربرخی جاده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی در تشریح آخرین وضعیت راههای کشور اظهار کرد: شاهد تردد روان در محور هراز، چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت هستیم.
وی افزود: در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: همچنین در آزادراه تهران-کرج-قزوین محدودههای گرمدره، پل کلاک، ساسانی، پایانه کلانتری شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.
رحمانی یادآور شد: در برخی از محورهای استانهای اردبیل و گیلان بارش باران را پیش بینی میکنیم.
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