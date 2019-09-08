هوای آذربایجان غربی بارانی می شود/احتمال وقوع سیلاب

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به کاهش شدید دمای هوای استان افزود: با توجه به شمالی شدن سوی جریانات هوا از امروز یکشنبه ضمن کاهش دمای هوا شاهد بارش باران در برخی شهرهای استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: با توجه به تشدید بارشهای رگباری همراه با وزش باد شدید موقتی از امروز تا روز دوشنبه، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی بهویژه در مناطق شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به احتمال جاری شدن سیل در برخی مناطق استان از امروز یکشنبه گفت: لازم است تا مردم محلی و گردشگران از اتراق در مسیر رودخانهها و سیلابها اجتناب کنند.
صابری با اشاره به افت سه تا پنج درجهای دمای هوا در استان گفت: به دلیل وزش باد شدید موقتی در استان از امروز گردو خاک، شکسته شدن شاخ و برگ درختان و وقوع برخی حوادث ناشی از باد شدید دور از انتظار نیست و لازم است در این خصوص نیز هم استانیها دقت لازم را داشته باشند و تمهیدات مورد نیاز را به کار گیرند.
وی با بیان اینکه دمای ارومیه در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۲ و ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود، گفت: مهاباد با ۳۴ و تکاب با ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.
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