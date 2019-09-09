نباید امیدی به اروپا داشته باشیم/ «اینستکس» قابل اطمینان نیست

محسن جلیلوند کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران و آینده وضعیت برجام در صورت ادامه مسیر فعلی از سوی طرف‌های اروپایی، گفت: روی صحبت ایران و طرف اصلی ما اروپایی‌ها نیستند، بلکه آمریکا است. این دولت آمریکا است که با خروج از برجام، شرایط را برای ایران سخت کرده و ما را در تنگنا قرار داده است.

وی گفت: اروپایی‌ها بدون اجازه آمریکا نمی‌توانند سیاستی را پیش گیرند و نهایت امر این است که علی رغم مواضع سیاسی خود در حمایت از برجام و همکاری با ایران، آنچه را که آمریکا می‌گوید عملی خواهند کرد. در موضوع اخیری که خط اعتباری ۱۵ میلیاردی از سوی فرانسوی‌ها به ایران پیشنهاد شد که آن هم گفته می‌شود محدود به اقلام دارویی، غذایی و امثال آنها است، می‌بینید که با مخالفتی که از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت، تا به امروز این پیشنهاد هم کاری از پیش نبرده است.

کارشناس مسائل بین الملل افزود: بنابراین اینکه توقع داشته باشیم اروپا کاری برای ما انجام دهد توقع بیهوده‌ای است چرا که آنها توان لازم در جهت ایستادگی در برابر فشارهای آمریکا را ندارند.

جلیلوند در خصوص لزوم اجرای گام سوم کاهش تعهدات ایران، بیان کرد: گام سوم اقدامی بود که ایران باید انجام می‌داد و راه دیگری هم نداشت. برداشتن این گام‌ها در حال حاضر اقدامی است که حاکی از کاهش تعهدات ایران در قالب برجام است، اما ممکن است در صورت ادامه روند موجود و سیر حرکتی طرف مقابل ایران، به طور خاص اروپایی‌ها، گام بعدی ایران خروج از برجام باشد.

وی با بیان اینکه امروز ما عملاً برجامی نداریم که بخواهیم از آن منتفع باشیم، گفت: شما ببینید، اروپایی‌ها صندوق اعتباری به نام «اینستکس» را ایجاد کردند که از همان ابتدای امر هم مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. چندی قبل رئیس آلمانی آن صندوق بنا به فشارهای آمریکا از سمتش استعفا کرد و امروز هم با روی کار آمدن رئیس جدید آن صندوق، به زودی وی هم ترک جایگاه می‌کند.

کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: بنابراین این صندوق به هیچ وجه محل اعتبار و اطمینان نخواهد بود و مکانیسمی نیست که بتوان روی آن برای تامین منافع اقتصادی ایران و همکاری با کشورهای اروپایی حسابی باز کرد.

جلیلوند در خصوص مواضع روسیه و چین در حمایت از برجام و سیاست‌های ایران در قالب کاهش تعهدات، اظهار داشت: تا کنون روسیه و چین مواضع خوبی را در قالب حمایت از ایران اتخاذ کردند، اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که این دو کشور هم در مناسبات خود با دیگر کشورها و قدرت‌ها، بده بستان‌هایی دارند و در جهت تامین منافع خود حرکت خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم با استمرار اقدامات عملیاتی از جمله برداشتن همین گام‌ها در راستای کاهش تعهدات برجامی، فرصتی را برای دیپلماسی ایجاد کنیم که بتوان متعاقب این اقدامات، در رایزنی‌ها و مذاکرات دیپلماتیک، منافع کشور را به نحو مطلوب‌تری تامین کنیم.