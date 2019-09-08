استقرار ۹ تیم گشتی پلیس راه در محور ایلام- مهران

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات ترافیکی برای تاسوعا و عاشورای حسینی در محورهای مواصلاتی استان با حضور پلیس راه به صورت پیاده، تیم‌های گشتی و استقرار در نقاط حادثه خیز است.

وی افزود: همچنین اعلام آماده باش و استقرار ۹ تیم گشتی در محور ایلام- مهران، افزایش حضور تیم‌های گشتی در محورهای منتهی به اماکن زیارتی در سطح استان، استفاده از تیم‌های محسوس و نامحسوس در محورهای پرتردد و برخورد با تخلفات مخاطره آمیز و خطر آفرین، توقیف خودروهای دارای رفتار مخاطره آمیز، افزایش نظارت بر سیستم حمل و نقل عمومی,،کنترل هدفمند و موثر حمل و نقل به ویژه ناوگان حمل و نقل مسافربری از دیگر اقدامات پلیس راه استان است.

وی تصریح کرد: همچنین افزایش کنترل ایستگاهی به ویژه در مقابل پاسگاه‌ها و ایستگاه‌های پلیس راه,، استفاده از دوربین‌های سرعت سنج و اعزام تیم‌های محسوس و آشکار از جمله هماهنگی‌های بسیار خوب پلیس راه در روز تاسوعا و عاشورای حسینی است.

وی گفت: همچنین هماهنگی با واحدهای امداد و اورژانس در راستای تعامل و همکاری برای رسیدگی فوری به تصادفات احتمالی و تسکین آلام حادثه دیدگان از جمله مواردی است که در دستور کار پلیس راه قرار دارد.