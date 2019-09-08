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۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۴۳

رئیس هیات تنیس استان مرکزی خبر داد؛

اراک میزبان برگزاری رقابت‌های تنیس آزاد مردان کشور

اراک میزبان برگزاری رقابت‌های تنیس آزاد مردان کشور

اراک- رئیس هیات تنیس استان مرکزی از میزبانی اراک برای برگزاری رقابت‌های تنیس آزاد مردان کشور در شهریورماه جاری خبر داد.

علیرضا قیصری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات تنیس آزاد مردان کشور به میزبانی هیأت تنیس استان مرکزی از بیست و یکم ماه جاری به مدت یک هفته در زمین اختصاصی تنیس مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متولدین بیست و یکم شهریور سال ۸۵ و بالاتر حق شرکت در این مسابقات را ندارند، افزود: رقابت‌ها به روش انفرادی آزاد به صورت ۲ ست از ۳ ست برگزار و در هر ست سیستم «تای برک» اجرا می‌شود. همچنین اندازه جدول انفرادی مقدماتی ۳۲ نفره و اندازه جدول انفرادی اصلی نیز ۳۲ نفره است.

قیصری در مورد نحوه ثبت نام در این رقابت‌ها خاطرنشان کرد: ثبت نام برای حضور در این مسابقات به صورت آنلاین امکان پذیر است و آخرین مهلت ثبت نام آنلاین تا روز سه شنبه نوزدهم شهریور ماه جاری تعیین شده است. اولویت ثبت نام و حضور در جدول با افرادی می‌باشد که به صورت آنلاین ثبت نام کنند.

رئیس هیأت تنیس استان مرکزی بیان داشت: این ثبت نام به منزله اقدام قطعی نیست و تمام افراد اعم از آن کسانی که به صورت آنلاین ثبت نام کردند و یا قصد ثبت نام حضوری دارند می‌بایست روز چهارشنبه بیستم ماه جاری در محل مسابقه حضور داشته باشند.

قیصری خاطرنشان کرد: در صورتی که ورزشکاری ثبت نام آنلاین کند و در مسابقه حضور نداشته باشد با جریمه کسر امتیاز روبرو خواهد شد.

وی تصریح کرد: آخرین مهلت ثبت نام بیستم ماه جاری در محل مسابقه در نظر گرفته شده است. قرعه کشی جدول مقدماتی در محل مسابقه روز چهارشنبه در نظر گرفته شده و شروع مسابقه نیز روز پنج شنبه بیست و یکم ماه جاری است. قرعه کشی جدول اصلی هم روز جمعه بیست و دوم ماه جاری در محل مسابقه انجام می‌گردد و شروع مسابقه نیز روز شنبه بیست و سوم در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس هیأت تنیس استان مرکزی، پویا امینی فر به عنوان مدیر مسابقات بر روند رقابت‌ها نظارت دارد.

کد مطلب 4713991

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