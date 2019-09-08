کیفیت خدمت رسانی به مسافران در فرودگاه بین المللی تبریز مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی شامگاه روز شنبه در دیدار مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی با وی در تبریز گفت: فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی دارد و باید همچنان کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران در این فرودگاه افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه پروژه‌های مختلف عمرانی و رفاهی در فرودگاه تبریز اجرا می‌شود، ادامه داد: بهره برداری از این پروژه‌ها در افزایش کیفیت خدمات به مسافران تأثیر بالایی دارد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه باید پروژه‌های ترمینال و عمرانی فرودگاه تا فصل زمستان به پایان برسد، ابراز داشت: با شروع فصل زمستان شرایط جوی مشکلاتی در اجرای طرح‌های عمرانی در این استان ایجاد می‌کند و برای همین باید پروژه‌های فرودگاه تا آن زمان به پایان برسد.

طبق اعلام رامین آذری مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی در این دیدار طرح تکمیل ترمینال ۱۴ هزار متر مربعی فرودگاه تبریز در آینده نزدیک با حضور مسئولان ملی به بهره برداری می‌رسد و محوطه ترمینال اصلی فرودگاه تبریز ساماندهی می‌شود.

گفتنی است هم اکنون عملیات اجرایی اپرون شرقی فرودگاه به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است این پروژه تا آخر آبان به بهره برداری کامل برسد.