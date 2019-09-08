بارگذاری ۴۰ برنامه درسی جدید روی سایت دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگارمهر، برنامه های درسی بازنگری و تدوین شده دانشگاه فنی و حرفه ای در سال١٣٩٨ در پرتال اصلی دانشگاه بارگذاری می شود. این برنامه ها برای دانشجویانی که از سال٩٨ وارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می شوند، لازم الاجرا است.

سرفصل های ۴۰ برنامه درسی کاردانی پیوسته دانشگاه فنی و حرفه ای برای سال تحصیلی جدید بازنگری و سرفصل های جدید تایید و تصویب شده، این دروس حدود ۲۰ سال بود که بازنگری نشده بودند.

با تغییر سرفصل‌های دروس دانشگاه فنی‌ و حرفه ای در آموزش های مهارتی این دانشگاه تحول ایجاد می‌شود؛ با توجه به اینکه رویکرد دانشگاه توجه به نیاز بازار کار است، برنامه‌ریزی‌ آموزشی به شکلی تدوین شده که دانشجو با یادگیری رشته تحصیلی در کنار مهارت، بتواند پس از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار شود.