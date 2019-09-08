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۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۰۲

نسبت به خردادماه

دلار در تیرماه ۶ درصد ارزان شد

دلار در تیرماه ۶ درصد ارزان شد

متوسط نرخ دلار در چهار ماهه نخست سال ۹۸ براساس آمار بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۵۳۷ تومان رسید و قیمت این ارز در تیر ۵.۸ درصد نسبت به خرداد ماه کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در تیر ۱۳۹۸ در بازار آزاد شهر تهران ۱۲ هزار و ۶۴۸ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۵.۸ درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۱۱ هزار و ۳۴۰ تومان و ۱۳ هزار و ۲۴۸ تومان بوده است.

همچنین در تیر ۱۳۹۸ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۴ هزار و ۴۷۴ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان و ۱۵ هزار و ۱۶۰ تومان بوده است.

در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۱۳ هزار و ۵۳۷ تومان و ۱۵ هزار و ۳۹۸ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش و درصد تغییر سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.

کد مطلب 4714003

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