دلار در تیرماه ۶ درصد ارزان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در تیر ۱۳۹۸ در بازار آزاد شهر تهران ۱۲ هزار و ۶۴۸ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۵.۸ درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۱۱ هزار و ۳۴۰ تومان و ۱۳ هزار و ۲۴۸ تومان بوده است.

همچنین در تیر ۱۳۹۸ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۴ هزار و ۴۷۴ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان و ۱۵ هزار و ۱۶۰ تومان بوده است.

در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۱۳ هزار و ۵۳۷ تومان و ۱۵ هزار و ۳۹۸ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش و درصد تغییر سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.